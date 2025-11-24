Für neues FromSoftware-Spiel wurde wohl so lange am Gameplay gearbeitet, wie nie zuvor - sogar noch vor Elden Ring

Ein Leak zu The Duskbloods hat Spannendes zum neuen FromSoft-Spiel für die Switch enthüllt.

Dennis Müller
24.11.2025 | 17:31 Uhr

The Duskbloods ist der nächste große Titel von FromSoftware und Hidetaka Miyazaki. The Duskbloods ist der nächste große Titel von FromSoftware und Hidetaka Miyazaki.

Als The Duskbloods im Vorjahr für die Switch 2 angekündigt wurde, ging ein lautes Raunen durch die FromSoftware-Community. Ein reiner Multiplayer-Titel, der zudem exklusiv für Nintendos neue Konsole erscheint? Auch für uns klang das Konzept wahrlich nicht nach dem, was wir uns von der japanischen Spieleschmiede gewünscht hatten.

Nach der Ankündigung sind jedoch mittlerweile einige Monate verstrichen, in denen FromSoftware mit Elden Ring Nightreign bewiesen hat, dass sie selbst mit dem "B-Team" ohne die Hilfe von Hidetaka Miyazaki spannende Spiele basteln können – auch abseits der gängigen Souls-Formel.

In The Duskbloods steckt viel Arbeit

Ob auch The Duskbloods das gewohnt hohe spielerische Niveau von FromSoftware erreicht, bleibt bis zum Release 2026 natürlich abzuwarten. Eine neue Info des chinesischen Journalisten Ziostorm ist jedoch überaus spannend. (via Wccftech)

Wie er erfahren hat, hat der PvEvP-Titel nämlich bereits vor Veröffentlichung einen Rekord aufgestellt: für kein zweites Spiel von FromSoftware hat man sich mehr Zeit gelassen, um am Gameplay zu feilen. The Duskbloods soll bereits das interne "Go" bekommen haben, bevor die Marketing-Phase von Sekiro gestartet ist.

Wir sprechen hier also von einem Entwicklungszeitraum von 7 bis 8 Jahren.

Video starten 3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Eine Einordnung der Aussage

Acht Jahre Entwicklungszeit sind selbst für moderne AAA-Spiele ein ordentlicher Batzen, wenngleich die Aussage von Ziostorm nicht enthüllt, wie intensiv in all den Jahren am Actionspiel gearbeitet wurde.

Dass FromSoftware für die Entwicklung von The Duskbloods im Vergleich zu anderen Titeln des Studios besonders viel Zeit benötigt, lässt sich ebenfalls erklären.

Mehr zu The Duskbloods
Release, Gameplay, Plattformen und alle Infos zum neuen FromSoftware-Spiel mit Bloodborne-Vibes
von Samara Summer
Release, Gameplay, Plattformen und alle Infos zum neuen FromSoftware-Spiel mit Bloodborne-Vibes

Während Spiele wie Dark Souls, Bloodborne und Co. allesamt die Souls-Formel ausgebaut oder variiert haben, musste für The Duskbloods zunächst ein ganz neuer Gameplay-Twist ausgearbeitet werden.

Gleiches gilt auch für Elden Ring, das spielmechanisch mehr ein Feinschliff von dem war, was FromSoftware mit Dark Souls 3 bereits etabliert hatte. Die größte Aufgabe war hier vielmehr, das eher lineare Konzept in eine größere Spielwelt zu implementieren.

Der meist recht ähnliche Aufbau der Spiele ist auch der Grund, warum zwischen 2010 und heute stolze acht Souls-Games erscheinen konnten. Titel wie die Armored Core-Spiele oder riesige DLCs wie Shadow of the Erdtree sind in der Auflistung sogar rausgerechnet.

Eine kleine Info zum Nightreign-DLC

Abschließend noch eine kleine Info für die Nightreign-Fans unter euch. Noch bevor der DLC am 04. Dezember erscheint, sollen laut Ziostorm noch drei Trailer folgen. Hier erfahren wir dann sicher mehr über die neuen Bosse und Klassen.

Wie denkt ihr aktuell über The Duskbloods? Ist das Spiel noch immer uninteressant für euch oder hat sich eure Meinung mittlerweile geändert?

