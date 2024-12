Fullmetal Alchemist: Brotherhood streamen – Hier könnt ihr den besten Anime aller Zeiten auf Deutsch schauen

Fullmetal Alchemist: Brotherhood zählt zu einen der besten, wenn nicht sogar, der beste Anime aller Zeiten. (Bild: © Hiromu Arakawa / Square Enix, Bones)

Die Anime-Serie Fullmetal Alchemist: Brotherhood zum namensgebenden Manga Fullmetal Alchemist zählt bis heute zu den besten Animes aller Zeiten und war lange Zeit auf Platz 1 der beliebtesten Anime-Serien auf MyAnimeList. Die Geschichte rund um die Elric-Brüder und ihre Reise auf der Suche nach einem Weg, ihre Körper wiederzuerlangen, gilt als einer der unvergesslichsten Animes in der Community.

Hier erfahrt ihr, wo ihr Fullmetal Alchemist: Brotherhood streamen könnt und was es mit der sehr ähnlichen Serie Fullmetal Alchemist auf sich hat.

1:21 Trailer zeigt einen der beliebtesten Animes aller Zeiten - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Autoplay

Fullmetal Alchemist Brotherhood gibt aktuell bei einem Streaming-Anbieter

Fullmetal Alchemist Brotherhood ist hierzulande lediglich über einen Streaming-Dienst verfügbar und das ist Amazon Prime Video. Dort könnt ihr die auf zwei Staffeln aufgeteilten 68 Episoden mit komplett deutscher Synchro anschauen.

Ebenso bei Prime Video verfügbar: Fullmetal Alchemist. Die Originalserie hat sich anfangs an den Manga gehalten, später aber eine eigene Geschichte samt komplett neuem Ende hinzugefügt. Sie verfügt im Vergleich zu Brotherhood nur über eine Staffel mit 51 Folgen und auch sie ist komplett deutsch synchronisiert.

Darum geht es in Fullmetal Alchemist und Brotherhood? Beide Serien haben die gleiche Prämisse und spielen in einer fiktiven Welt, in der die Alchemie eine weit verbreitete Wissenschaft ist. Die beiden Brüder Edward und Alphonse scheitern bei dem Versuch, ihre Mutter mithilfe der Alchemie wiederzubeleben und müssen dafür einen hohen Preis bezahlen.

Während Edward, der ältere der beiden, nur sein Bein verliert, muss Alphonse mit seinem ganzen Körper für den missglückten Versuch bezahlen. Nur dank Edwards schneller Reaktion kann er die Seele seines jüngeren Bruders an eine Rüstung binden und ihn retten. Die Geschichte von Fullmetal Alchemist folgt der anschließenden Reise der beiden auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Dieser soll ihnen dabei helfen, ihre Körper wiederherzustellen.

Habt ihr Fullmetal Alchemist: Brotherhood oder die anderen Serien schon gesehen? Welchen Stellenwert haben Anime-Serien bei euch?