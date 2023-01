Furzender Esel schlägt Killer-Karnickel - Seht das abgedrehte Manuskript-Battle Inkulinati im Livestream

Was ist Inkulinati? Habt ihr schonmal alte, mittelalterliche Illustrationen in Manuskripten betrachtet und dabei gedacht: “Warum zum Teufel kämpfen hier Hasen mit Schwertern gegen Ritter? Warum ist hier eine aggressive Schnecke? Warum trägt die Katze einen Bischofshut und was, um Gottes Willen, hat der Esel da vor, dem eine Flöte aus dem Hinterteil ragt?”

Auf all diese Fragen hat das kommende Spiel Inkulinati eine Antwort. Denn hier schlüpft ihr in die Rollen von mittelalterlichen Illustratoren, die mithilfe von magischer Tinte epische Schlachten zwischen gezeichneten Viechern auf den Seiten alter Manuskripte austragen.

Dabei beschwört ihr mit der Macht von Tinte und Federkiel regelrechte Legionen aus martialischen Hasen, Schnecken, Eseln und anderen bizarrem Gezücht auf die Seiten alter Wälzer.

Die Biester bekriegen sich dann rundenweise mit Schwertern, Pfeilen und kreativen Angriffen, wie der bereits erwähnten Furz-Attacke, die mit einer rückwärtig angebrachten Flöte gezielt den armen Feinden um die Ohren geblasen wird.

Wann kommt das Spiel? Wenn ihr dieses abgedrehte Spektakel selbst ausprobieren wollt, dann freut euch, denn am 31. Januar, erscheint Inkulinati auf Steam sowie im Xbox-Game-Pass.

Großes Manuskript-Battle im Livestream

Wenn ihr aber erst das verrückte Gameplay von Inkulinati in Aktion erleben wollt, dann schaut doch bei unserem großen Inkulinati -Manuskript-Fight als Livestream rein.

Wann und wo geht’s los? Am 31. Januar 2023 geht es um 18 Uhr los. Auf unserem Twitch-Channel MAX (Monsters & Explosions) sowie auf dem GameStar-YouTube-Kanal könnt ihr bis 21 Uhr epische Gefechte zwischen Eseln, Katzen, Hasen und anderen wunderlichen Wesenheiten mitverfolgen.

Wer macht mit? Für GameStar tritt Lennard Willms an. Er wird begleitet von “Dem Hobbygeneral”, einem würdigen Kampfgefährten, denn Streamer Alex ist ein Experte für alles, was mit Strategie zu tun hat. Einer der beiden wird spielen, der andere hilfreich das Geschehen kommentieren. Macht euch also auf eine epische Schlacht voller Fulminanz, Fantasiegetier und Flatulenz gefasst.

Wenn ihr noch mehr zum Spiel wissen wollt, dann gibt’s gute Nachrichten. Einen ausführlichen Spielbericht zu dem abgedrehten Tintenkrieg in Inkulinati findet ihr übrigens hier.