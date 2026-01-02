Find Your Next Tech: Wir bringen die Highlights des Tech-Jahres 2026 von der CES in euer Wohnzimmer

Das erste Mal live zur CES: Bei FYNT entdecken wir mit euch, wo Technik 2026 hingeht und diskutieren die großen Highlights der Tech-Messe im Januar!

Alana Friedrichs
02.01.2026 | 12:45 Uhr

Im Januar findet wieder ein FYNT statt – passend zur CES in Las Vegas. Im Januar findet wieder ein FYNT statt – passend zur CES in Las Vegas.

Was ist besser als eine Live-Show? Na, zwei Live-Shows.

Nachdem wir im September mit euch unsere bisher größte Ausgabe von Find Your Next Tech auf der IFA gefeiert haben, ist das der logische nächste Schritt: ein weiteres Stream-Programm, ziemlich genau vier Monate später zur CES in Las Vegas.

Wir wollen also direkt mit Anlauf ins neue Jahr starten und versorgen euch mit Talks und Produkt-Highlights von der Tech-Messe im Januar.

Die CES 2026 steht vor der Tür: Hier ist alles, was ihr zur großen Tech-Messe im Januar wissen müsst
von Ursula Demling
Die CES 2026 steht vor der Tür: Hier ist alles, was ihr zur großen Tech-Messe im Januar wissen müsst

Was ist Find Your Next Tech?

Find Your Next Tech (FYNT) ist unser jährliches Live-Event rund um Tech. Wir wollen euch die Messe hautnah und kuratiert ins Wohnzimmer bringen.

In unserem Studio präsentieren wir euch die Technik-Highlights der CES, diskutieren über Chancen und Risiken von Technologie, und haben zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Spaß mit Tech. Dabei seid ihr als Community vor Ort und im Chat immer mit dabei.

Kommt euch als alte GameStar-Hasen bekannt vor? Kein Wunder! Wenn ihr das Feuerwerk unserer Gaming-Kolleginnen und -Kollegen zum Jahresende mitverfolgt habt, dann wisst ihr bereits ungefähr, was euch erwartet:

Neben Dutzenden News, Berichten, Guides und Kommentaren zur Messe auf GameStar Tech senden wir sieben Stunden live auf Twitch und sprechen am 8. und 9. Januar über die wichtigsten Produkte, kuriose Neuheiten und die heißtesten Trends der Messe.

Video starten 1:24:15 Tech-Stars 2025: Wir präsentieren euch unsere 14 Highlights der IFA

So seid ihr dabei

Ihr findet uns auf dem GameStar-Twitch-Kanal zu den folgenden Uhrzeiten:

  • Donnerstag, 8. Januar – 15:30 Uhr bis 19:15 Uhr
  • Freitag, 9. Januar – 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Ausgewählte Programmpunkte seht und hört ihr im Nachgang außerdem auf den Kanälen von Tech like Vera und GameStar Talk.

Wen ihr bei FYNT vor der Kamera seht

Durch das Programm führen euch unsere Hosts Vera Tech like Vera Bauer, Felix Rick, Jan Stahnke und Magdalena Ihsen. Sie begrüßen im Studio unsere Tech-Profis aus der Redaktion, unterstützt von bekannten Gesichtern direkt aus Las Vegas.

Was passiert auf der CES?
CES 2026: Diese Highlights erwarte ich bei TVs und im Heimkino auf der größten Elektronikmesse der Welt
von Maxe Schwind
CES 2026: Diese Highlights erwarte ich bei TVs und im Heimkino auf der größten Elektronikmesse der Welt
Die CES 2026 hat für Laptops spannende Neuheiten zu bieten – auf diese freue ich mich am meisten!
von Sven Scharpe
Die CES 2026 hat für Laptops spannende Neuheiten zu bieten – auf diese freue ich mich am meisten!

Unsere Themen: Ein kleiner Blick hinter den Vorhang

Alles gut und schön, aber worum geht es denn jetzt im Detail? Unser gesamtes Programm findet ihr wie alle weiteren wichtigen Infos auf unserer Themenseite zu Find Your Next Tech.

Eine Auswahl an Highlights bekommt ihr aber auch hier:

  • Am Donnerstag sprechen wir darüber, warum das Handheld-Jahr 2026 furchtbar aufregend ... und furchtbar schmerzhaft werden dürfte.
  • Außerdem: Warum die CES für Heimkino-Fans so spannend wird wie für sonst kaum jemanden.
  • Am Freitag stellen wir euch in unserer Morning Show die kuriosesten und coolsten Highlights der Messe vor.
  • Den Abschluss macht unser Talk zur Hardware-Krise 2026: Wie steht es um RTX 6090, PlayStation 6 und mehr?

Wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, mit euch im Livestream Tech und die CES zu feiern!

Schreibt uns gern in die Kommentare, auf welchen Programmpunkt ihr euch besonders freut und welches Thema ihr darüber hinaus gerne gesehen hättet – denn nach der CES ist vor der IFA.Verratet uns außerdem gerne schon jetzt: Was wird euer CES-Highlight?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Find Your Next Tech: Wir bringen die Highlights des Tech-Jahres 2026 von der CES in euer Wohnzimmer

vor einer Stunde

Find Your Next Tech: Wir bringen die Highlights des Tech-Jahres 2026 von der CES in euer Wohnzimmer
PC-Spieler kaufte bei Händler 1100 Euro teure GPU, bekam stattdessen Paket mit Steinen - jetzt tätowiert seine Freundin ihm das Unglück sogar

vor einer Stunde

PC-Spieler kaufte bei Händler 1100 Euro teure GPU, bekam stattdessen Paket mit Steinen - jetzt tätowiert seine Freundin ihm das Unglück sogar
Hat Battlefield 6 ein Masken-Design von Call of Duty kopiert? Fans fällt frappierende Ähnlichkeit auf

vor 2 Stunden

Hat Battlefield 6 ein Masken-Design von Call of Duty kopiert? Fans fällt frappierende Ähnlichkeit auf
Nur 1,95 Euro im eShop: Dieses Spiel hat mich mit einem genialen Kniff überrascht - und ist nur noch wenige Tage zum Spitzenpreis zu haben

vor 3 Stunden

Nur 1,95 Euro im eShop: Dieses Spiel hat mich mit einem genialen Kniff überrascht - und ist nur noch wenige Tage zum Spitzenpreis zu haben
mehr anzeigen