Nintendo-Fan nimmt die Game Boy-Kamera zu einer Autoausstellung mit und macht Fotos von den Karren, die unerwartet fantastisch aussehen

Den Game Boy als Kamera zu verwenden, ist schon ziemlich kurios. (Bild: RainyCobra77982 auf Reddit)

Die Game Boy Camera ist wohl eines der kuriosesten Artefakte der Spiele-Geschichte. In Zeiten, in denen quasi jede*r eine hochwertige Kamera in der Hosentasche hat, sollte die GB Camera eigentlich obsolet sein. Tatsächlich ist aber genau das Gegenteil der Fall.

Game Boy Camera auf der Autoausstellung

Darum geht's: Im Game-Boy-Subreddit ist vor einigen Tagen ein Post erschienen, der große Wellen geschlagen hat. Der User RainyCobra77982 teilt darin eine Reihe von Bildern mit der Community.

Die Fotos sind offenbar bei einer Autoausstellung entstanden und wurden eben mit der besagten Game Boy Camera aufgenommen.

Den Post und die Bilder könnt ihr euch hier ansehen:

Wirklich hochwertig sind die Bilder natürlich nicht. Die Game Boy Camera bietet nur vier Graustufen und eine Auflösung von 128 × 112, was sagenhaften 0,014 Megapixeln entspricht. Genau dadurch entsteht aber ein ziemlich cooler Retro-Look.

Den Usern in den Kommentaren scheint es auf jeden Fall zu gefallen, einer ist der Meinung, dass die Bilder wie alte Fotos aus Zeitungsartikeln aussehen.

Tatsächlich sehen die Fotos auch wie coole Portraits für die jeweiligen Autos aus, wie sie beispielsweise in einem Need for Speed oder einem ähnlichen Rennspiel zum Einsatz kommen könnten.

Für alle Autofans wird in den Kommentaren auch aufgezählt, um welche Autos es sich jeweils handelt:

DeLorean

Porsche 911

Citron 2CV

Porsche 944 Turbo

Ariel Atom

Autozam Az1

Corvette C4

Bugatti Chiron

Ford GT40

Gumpert Apollo

Austin-Healey Sprite

Plymouth Prowler

Ford RS200

Honda S2000

Ein Stück Spiele-Geschichte: Nintendo hat die Game Boy Camera 1998 als Zubehör für den allseits beliebten Handheld veröffentlicht. Die Kamera musste in den Modulschacht des Game Boy gesteckt werden, um Bilder machen zu können.

Passend dazu veröffentlichte Nintendo auch den Game Boy Printer, mit dem die Bilder direkt ausgedruckt werden konnten. Der Game Boy wurde so quasi zu einer Sofortbildkamera umgebaut.

Wie gefallen euch die Bilder? Hattet ihr eine Game Boy Camera?