Xbox Game Pass im April 2025: Euch werden bald 7 Spiele weggenommen und dieses Highlight solltet ihr jetzt noch nachholen

Hier sind alle Game Pass-Abgänge im April 2025 in der Übersicht.

Der Game Pass hält im April einige vielversprechende Neuzugänge wie Clair Obscur: Expedition 33 für uns bereit, jedoch müssen wir wie jeden Monat auch einigen Titel Lebewohl sagen. Hier listen wir alle aktuellen Abgänge für euch auf.

Game Pass - Alle Abgänge im April 2025

Wann verlassen die Spiele den Service? Am 15. April 2025, also am kommenden Dienstag.

In wenigen Tagen müssen alle Game Pass-Mitglieder unter anderem auf die gefeierte Stardew Valley-Alternative Coral Island verzichten. Der untere Trailer zeigt euch, wie sich die Farming-Sim spielt:

3:13 Coral Island - Launch-Trailer stellt nach Early Access-Ende Version 1.0 vor

Coral Island hat im GamePro-Test eine fantastische Wertung von 90 Punkten abgestaubt. Testerin Samara lobt insbesondere die liebevoll gestaltete Spielwelt, den diversen Cast an Charakteren, die wir natürlich romancen dürfen, sowie den motivierenden Gameplay-Loop aus Erkunden, Anbauen von Feldfrüchten, Craften, Tierpflege und vieles mehr.

Aber wie immer gibt's ein kleines Trostpflaster für euch: Ihr könnt euch Coral Island sowie alle anderen Titel, die sich im April aus der Game Pass-Bibliothek verabschieden, zu einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft sichern, nachdem sie den kostenpflichtigen Abo-Service von Microsoft verlassen haben.

Noch mehr Abgänge dürften folgen: Ende April dürfte Microsoft weitere Titel bekannt geben, die aus dem Game Pass fliegen. Sobald die Abgänge der zweiten Monatshälfte bekannt sind, updaten wir diesen Artikel.

Welche Spiele kommen im April 2025 in den Game Pass?

Natürlich dürfen sich Abonnent*innen in diesem Monat aber auch auf zahlreiche Neuzugänge freuen, darunter einige Hochkaräter wie GTA 5 (Game Pass-Release am 15. April), das abermals in den Game Pass zurückkehrt und das vielversprechende Action-RPG Clair Obscur: Expedition 33 (Game Pass-Release am 24. April). Alle Neuzugänge findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Und nun seid wie immer ihr an der Reihe: Welche Game Pass-Spiele werdet ihr jetzt noch fix nachholen? Schreibt es uns gerne unten in der Kommentarsektion!