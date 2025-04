Xbox Game Pass im April 2025: Euch werden demnächst erneut 6 Spiele weggenommen - zockt diese Action-Perle jetzt unbedingt

Hier sind alle neu angekündigten Game Pass-Abgänge in der Übersicht.

Gestern hat Microsoft die neuen Game Pass-Titel der zweiten Monatshälfte bekanntgegeben. Doch im April 2025 dürfen wir uns nicht nur über einige Neuzugänge freuen, sondern müssen uns Ende des Monats auch wieder von einigen Titel verabschieden. Hier geben wir euch einen Überblick über alle frisch angekündigten Game Pass-Abgänge.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Ende April 2025

Wann werden die Titel aus dem Game Pass entfernt? Am 30. April 2025, also in knapp zwei Wochen.

Have a Nice Death - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Kona 2 Brume - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Sniper Elite 5 - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC The Last Case of Benedict Fox - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC Thirsty Suitors - Konsole, Cloud, PC

- Konsole, Cloud, PC The Rewinder - Konsole, Cloud, PC

Unbedingt auschecken: Insbesondere Roguelike-Fans sollten jetzt noch schnell einen Blick auf das 2022 veröffentlichte Action-Spiel Have a Nice Death werfen, das uns spielerisch stark an einen Mix aus Hades und Ori erinnert. Ihr schlüpft in die schwarze Robe eines kleinen Sensenmännchens und prügelt euch mit eurer Sense durch schicke 2D-Levels. Mehr dazu im Trailer:

3:31 Have a nice Death - Neuer Gameplay-Trailer trieft vor schwarzem Humor - Neuer Gameplay-Trailer trieft vor schwarzem Humor

Hinweis: Ihr könnt euch alle Titel, die aus der Game Pass-Bibliothek verabschieden, zu einem Rabatt von 20 Prozent dauerhaft sichern, nachdem sie den kostenpflichtigen Abo-Service von Microsoft verlassen haben.

Diese Spiele haben den Game Pass im April 2025 bereits verlassen

Am 15. April 2025 mussten wir uns von folgenden Spielen verabschieden:

Alle Game Pass-Neuzugänge im April 2025

Xbox Game Pass im April 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

Kollege Basti zeigt euch in der oben verlinkten GamePro-Liste, welche Spiele in diesem Monat bereits zum Game Pass hinzugefügt wurden sowie alle Titel, die im April noch dazustoßen.

Und wie sieht es bei euch aus? Welches der oben genannten Spiele werdet ihr jetzt schon fix nachholen? Schreibt es uns gerne unten in der Kommentarsektion!