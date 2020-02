Game Pass & Co.: Entwicklerstudios sehen Risiken & Vorteile bei Abo-Services

Abo-Angebote und die zugehörigen Plattformen erobern den Markt. Das gilt sowohl für Film und Fernsehen, als auch für Musik und macht auch vor Videospielen keinen Halt. Aber wie sich Abo-Services à la Xbox Game Pass, Apple Arcade und der ganze Rest auf die Spiele (und die -Industrie) auswirken, bleibt umstritten. In einer GDC-Umfrage zeigen sich die meisten Entwickler hin- und hergerissen.

Entwickler sind gespalten, was Abo-Angebote wie den Game Pass angeht

Weniger Wert & Potential? Im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) wurden knapp 4.000 Entwickler befragt. Unter anderem auch danach, ob sie befürchten, dass Abo-Services wie der Game Pass für einen Verlust des Wertes und Markt-Potentials von Spielen sorgen könnten.

Die Entwickler antworteten darauf äußerst unentschieden. Sie scheinen sich nicht sicher zu sein, wie sich die Abo-Angebote auswirken könnten. Irgendwie bemerkenswert, dass es sowohl die Antwortmöglichkeiten "Vielleicht" als auch "Nicht sicher" gibt. Ich könnte mich nicht zwischen den beiden Optionen entscheiden.

27 % sagen Ja, sie machen sich Sorgen

28 % sagen Vielleicht

26 % antworten Nein, sie machen sich keine Sorgen

18 % sind sich nicht sicher

Mehr Freiheit? Ein Entwickler hat laut dem GDC State of the Industry 2020-Bericht angegeben, dass Abo-Services den Spiele-Entwicklern wieder mehr Freiheit geben könnten. So müssten die sich weniger um Monetarisierung, Engagement und ähnliches kümmern, sondern könnten sich wieder stärker auf die Kunstform an sich konzentrieren.

Sind Abo-Services nun Fluch oder Segen?

Game Pass, Apple Arcade? Die Auswirkungen von den verstärkt aufkommenden Abo-Services bleiben vorerst noch unklar, dafür gibt es sie einfach noch nicht lange genug. Das spiegelt sich wohl auch in den uneindeutigen Antworten der Umfrage-Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder.

Netflix & Co.: Ein Blick in andere Medien kann hierbei erhellend sein. Während in der Musik vor allem Entwicklungen mit Hinblick auf Release-Strategien und Länge von einzelnen Songs zu beobachten sind, spielt in der Film- und Serien-Landschaft mittlerweile eine Streaming-Plattform die erste Geige.

Kein anderes Studio hat zum Beispiel mehr Oscar-Nominierungen eingeheimst, als es zuletzt Netflix vergönnt war. Das muss natürlich nichts über die Qualität aussagen, macht aber die Stellung und Wichtigkeit deutlich.

Wie denkt ihr über Abo-Services im Allgemeinen und über die für Spiele im Speziellen?