Dieses Game Pass-Spiel beschert euch 1000 Gamerscore in 20 Minuten

Der Xbox Game Pass bietet mittlerweile eine riesige Spielebibliothek.

Der kostenpflichtige Xbox Game Pass gewährt Zugriff auf mittlerweile mehrere hundert Spiele, bei denen vermutlich für jeden Geschmack etwas dabei ist. So auch für Achievement-Jäger*innen, die vor allem auf schnellen Gamerscore aus sind. Ein Titel im Game Pass dürfte diesbezüglich Rekorde brechen, denn er lässt euch bei richtiger Vorgehensweise die 1000 GS in knapp 20 Minuten einsacken.

Um welches Spiel es geht? Hello Neighbor 2. In dem Horrorspiel geht es darum, als Journalist die kriminellen Delikte in der Nachbarschaft aufzudecken und dabei möglichst nicht geschnappt zu werden. Als Spiel ist der Titel maximal solide und keine wirkliche Empfehlung wert, als Gamerscore-Mine aber hervorragend geeignet.

Hier könnt ihr trotzdem einmal reinschauen, was euch erwartet:

2:39 Hello Neighbor 2 - Stealth Horror-Fortsetzung kommt für Xbox Series X!

Die 14 Achievements und was ihr dafür tun müsst

Welcome to Raven Brooks - Das Tutorial abschließen (35 GS)

Case Closed - Tag 1 abschließen (55 GS)

Shovel Night - Nacht 1 abschließen (55 GS)

Easy as Pie - Tag 2 abschließen (55 GS)

Family Lost - Nacht 2 abschließen (80 GS)

Treasure Hunt - Tag 3 abschließen (80 GS)

Ancient Curse - Nacht 3 abschließen (80 GS)

Hidden Secrets - Tag 4 abschließen (80 GS)

Imprisonment - Nacht 4 abschließen (80 GS)

Reunion - Schließe das Spiel ab (80 GS)

Mad Scientist - Den Bärenkopf auf der Statue platzieren (80 GS)

Dog Person - Den Hund füttern und streicheln (80 GS)

Cat Person - Die Katze in der Bäckerei füttern und streicheln (80 GS)

Climber - Im Museum bis ganz nach oben klettern (80 GS)

Normalerweise dauert es ein bis zwei Stunden, um alle Achievements des Spiels freizuschalten, allerdings ist es auch deutlich schneller möglich. Dafür sorgen diverse Bugs und Glitches im Spiel, die sich ausnutzen lassen, um die 14 Achievements wesentlich flotter einzusacken. So sind einige Elemente dadurch schneller machbar, darunter:

Puzzles schneller lösen

durch manche verschlossene Türen kommen

Youtube-User UntilTammaro hat ein sehr hilfreiches Video erstellt, das euch innerhalb von 20 Minuten die 1000 Gamerscore bescheren sollte:

Wir haben die Glitches reproduzieren können, gepatcht wurde das Spiel also bislang noch nicht. Aber selbst ohne das Ausnutzen der Fehler braucht ihr maximal 2 Stunden, um alle Erfolge von Hello Neighbor 2 zu schaffen.

Diese Spiele bringen euch ebenfalls schnell Gamerscore

Im Xbox Game Pass finden sich neben Hello Neighbor 2 noch weitere Spiele, mit denen ihr euren Gamerscore in Windeseile nach oben schrauben könnt. Zwei davon haben wir euch in der Vergangenheit bereits genauer vorgestellt:

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf mehrere hundert Spiele für die Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Den Game Pass gibt es in zwei Abostufen, eine normale und ein Ultimate-Variante. Letztere kombiniert den Game Pass mit Xbox Live Gold für einen etwas höheren monatlichen Preis.

Habt ihr weitere Tipps für Spiele, in denen sich schnell Gamerscore einsacken lässt?