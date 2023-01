Der Game Pass hat jetzt einen echten Survival-Leckerbissen im Programm

Der Xbox Game Pass wird in jedem Monat mit neuen Spielen bestückt, die meisten davon werden vorab bekannt gegeben. Es gibt allerdings auch immer mal wieder "Überraschungs-Releases", und einer davon erfolgte in dieser Woche. Denn Anfang Januar ist das Survival-Spiel Stranded Deep in das Spiele-Abo für Xbox und PC gewandert.

Und das gehört in seinem Genre zu den beliebtesten Titeln der letzten Jahre. Falls ihr euch fragt, ob das Spiel auch etwas für euch ist, stellen wir euch Stranded Deep hier etwas genauer vor.

Stranded Deep: Der Game Pass-Überraschungs-Release im Überblick

Darum geht's: Die Prämisse von Stranded Deep ist ziemlich simpel. Ihr stürzt als Passagier eines Flugzeugs im Pazifik ab und kämpft auf idyllischen Inseln ums Überleben. Und das ist mit viel Arbeit verbunden, denn Werkzeuge wie Speere oder Hämmer liegen nicht einfach in der Gegend herum, sondern müssen erst mit den passenden Ressourcen hergestellt werden.

Das Management von Stöcken, Steinen und Co. sowie das Abarbeiten von bestimmten Bauplänen gehört zu den wesentlichen Bestandteilen von Stranded Deep. Das kann lästig sein, sorgt aber auch für ein befriedigendes Fortschrittsgefühl. Denn während wir uns anfangs noch im wahrsten Sinne des Wortes vorkommen wie der letzte Mensch, lernen wir später unter anderem Feuer zu machen oder zimmern uns ein Floß zusammen.

Für bewegte Bildeindrücke schaut ihr euch am besten unser "Was ist"-Video zu Stranded Deep an:

7:22 Was ist... Stranded Deep? - Der Robinson-Simulator

Die Spielzeit: Es gibt eine lose Storyline, die wir nach und nach verfolgen und die uns etwa 15 Stunden beschäftigt. Allerdings steckt deutlich mehr im Spiel und wer wirklich alles finden und entdecken will, kann noch einiges an Spielzeit in Stranded Deep versenken. Die Seite howlongtobeat nennt über 60 Stunden für Completionists.

Technik: Das lauschige Insel-Setting mit dem kristallklaren Wasser und den im Wind wogenden Palmen sorgt für eine tolle Atmosphäre, ein Technikbrett solltet ihr hier allerdings nicht erwarten. Die Steuerung wurde prima auf die Konsole angepasst – ursprünglich erschien Stranded Deep auf dem PC – und im Jahr 2021 wurde auch ein Koop-Modus für zwei Spieler*innen nachgereicht.

Kleine Download-Größe und Tipps für den Einstieg

Wenn ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen haben solltet, ist es wie erwähnt ohne Zusatzkosten im Game Pass verfügbar. Der Download ist mit knapp 2 GB zudem überschaubar groß und nimmt dementsprechend nicht viel Platz auf der Festplatte ein.

Wenn ihr noch Tipps für den Spielstart braucht, können wir euch ebenfalls helfen:

