Im PlayStation Store gibt es immer wieder Angebote und dann bestimmte Spiele deutlich günstiger. Dieses Mal könnt ihr euch zwei beliebte Survival-Titel für unter 15 Euro sichern. Die genießen zu Recht einen guten Ruf und wir stellen sie euch hier kurz vor.

The Forest kostet aktuell gerade mal 8,49 Euro, darum geht's

Survival-Horror: In The Forest stürzt der Protagonist mit dem Flugzeug auf einer Insel ab, nur um zu sehen, wie kurz darauf sein Sohn von Kannibalen entführt wird. Jetzt gilt es, zuerst das eigene Überleben in dem gruseligen Wald zu sichern und anschließend natürlich den Sohnemann zu retten.

Dazu werden in bester Survival-Manier Ressourcen und Nahrungsmittel gesammelt, Hilfsmittel aller Art gecraftet und eine eigene Behausung samt Fallen könnt ihr euch natürlich auch zusammenbasteln.

Dabei stören allerdings die fiesen Mutanten, Kannibalen-Stämme und Monster, die euch vor allem Nachts ganz besonders das Leben schwer machen. Wir können auch Höhlen erkunden und haben meist die Wahl, ob wir schleichen oder kämpfen wollen.

Auch wenn wir The Forest in unserem Gamepro-Test bescheinigen, dass den Spielmechaniken nach einiger Zeit die Puste ausgeht, kann das Survival-Spektakel vor allem durch die zusätzlichen Horror-Aspekte und die damit verbundene Atmosphäre punkten.

3 0 Mehr zum Thema The Forest im Test - Mutanten, Kannibalen und ein hübsches Hausboot

Stranded Deep ist ebenfalls günstig, neuer und weniger stressig

Reif für die Insel? In Stranded Deep stürzen wir ebenfalls ab und landen ebenfalls auf einer (mehr oder weniger) einsamen Insel. Diese Prämisse eignet sich nun mal einfach perfekt, um ein klassisches Survival-Spiel einzuläuten.

Genau das bietet Stranded Deep für aktuell 13,39 Euro: Die klassische Survival-Erfahrung, was durchaus positiv gemeint ist. Hier schlagt ihr euch nicht mit Dinosauriern, Kannibalen, Mutanten oder Zombies herum. Stattdessen müsst ihr euch um euch selbst kümmern und einfach überleben, was schon schwierig genug ist.

Hier gilt es ebenfalls, Ressourcen zu sammeln, Nahrung und Trinkwasser zu organisieren sowie sich eine Behausung und Werkzeuge aller Art zusammen zu zimmern. Die Insel gleicht zwar einem tropischen Paradies, im Wasser drumherum lauern allerdings auch hungrige Haie.

Auf der Insel selbst bekommt ihr es mit Schlangen, Wildschweinen und ähnlichen Wildtieren zu tun. Die können euch selbstverständlich gefährlich werden, aber auch als Quelle für bitter nötige Ressourcen dienen. Nachts wird es kalt und das Hauptziel ist, von der Insel wegzukommen.

Während The Forest online mit bis zu 4 Spieler*innen gespielt werden kann, warten die Konsolen-Fans von Stranded Deep aktuell noch auf den Koop-Modus. Den gibt es als Splitscreen auf dem PC bereits, aber er wurde bisher noch nicht auf PS4 und Xbox One gebracht.

Wie findet ihr The Forest und Stranded Deep? Welches Spiel mögt ihr lieber und wieso? Probiert ihr eins aus oder lässt euch Survival generell kalt, auch im Sale?