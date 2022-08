Breaking: Sony kündigt Preiserhöhung für die PS5 an

Sony hat auf dem PlayStation-Blog eine Nachricht geteilt, die unseren Geldbeutel nicht freuen wird: Die PlayStation 5 wird teurer. In vielen Ländern werden wir umgerechnet rund 50 Euro mehr auf den digitalen Ladentisch legen müssen, um die begehrte PS5 zu bekommen.

Das sind die neuen Preise (UVP) für die PS5

Zu den ausgewählten Ländern, die von der Preiserhöhung betroffen sind, zählt zwar nicht die USA, mit Europa dürften aber Deutschland, Österreich und die Schweiz sicher betroffen sein:

Europa PS5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk – 549,99 € PS5 Digital Edition – 449,99 €

Vereinigtes Königreich PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk – 479,99 £ PS5 Digital Edition – 389,99 £

Japan (gültig ab 15. September 2022) PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk – 54.980 Yen PS5 Digital Edition – 44.980 Yen

(gültig ab 15. September 2022) China PS5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Disc-Laufwerk – ¥4.299 Yuan PS5 Digital Edition – ¥3.499 Yuan

Australien PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk – 799,95 AUD PS5 Digital Edition – 649,95 AUD

Mexiko PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk – 14.999 MXN $ PS5 Digital Edition – 12.499 MXN $

Kanada PS5 mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk – 649,99 CAD PS5 Digital Edition – 519,99 CAD



Ab wann gelten die höheren Preise? Ab sofort (mit Ausnahme von Japan). Im deutschsprachigem Raum werden daher ab heute statt der üblichen 499,99 Euro für die Laufwerk-Version und 399,99 Euro für die Digital Edition (UVP), 549,99 Euro bzw. 449,99 Euro fällig.

Mehr Neuigkeiten zur PS5:

Hier seht ihr den neuen DualSense-Controller:

Sony nennt Gründe für die Preiserhöhung

Diese Preiserhöhung wird besonders all denjenigen missfallen, die zwar längst eine PS5 zum normalen Preis kaufen wollten, aber aus Mangel an Konsolen einfach an keine herankamen. Laut dem Blog-Eintrag sei dieser Schritt für Sony aber notwendig. Es sei angesichts der aktuell globalen Wirtschaftslage die logische Konsequenz:

Wir sehen hohe globale Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und Druck auf viele Branchen ausüben. Aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, den empfohlenen Verkaufspreis (UVP) der PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Lateinamerika ( LATAM) sowie Kanada zu erhöhen. In den USA wird es keine Preiserhöhung geben.

Trotz dieser Notwendigkeit seitens Sony bekräftigt das Unternehmen noch einmal, dass die oberste Priorität darin liege, mehr PlayStation 5 zur Verfügung zu stellen, damit auch endlich alle Spieler*innen eine bekommen können.

Wie geht ihr mit der Preiserhöhung um? Werdet ihr euch wie geplant trotzdem noch eine besorgen? Weicht ihr vielleicht von der Laufwerk-Version auf die Digital Edition aus?