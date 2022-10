Wird der Xbox Game Pass teurer? Chef Phil Spencer äußert sich zu Preiserhöhungen

Aktuell kann man sich kaum vor Preiserhöhungen retten, leider auch in der Spielebranche. So wurden die beiden Versionen der Playstation 5 bereits um jeweils 50 Euro teurer. Bei der Wall Street Journal (kurz WSJ) Tech Live Konferenz hat sich Xbox-Chef Phil Spencer jetzt auch zu Preiserhöhungen auf der Microsoft-Konsole geäußert.

Irgendwann müssen die Preise angehoben werden

Phil Spencer meinte dabei, die Preise für die Xbox und den Game Pass wurden bisher sehr lange gehalten und das könne wahrscheinlich nicht ewig anhalten. Aber keine Angst, solltet ihr auf euren Weihnachts-Wunschzettel eine Xbox geschrieben haben, gibt es auch erst einmal eine kleine Entwarnung. Wenn Preiserhöhungen kommen sollten, dann frühestens 2023:

Ich denke, dass wir irgendwann die Preise bestimmter Dinge erhöhen müssen, aber dieses Weihnachsgeschäft dachten wir, es wäre wichtig, die Preise beizubehalten.

Wollt ihr wissen, welche Spiele ihr bald im Game Pass bekommt, haben wir hier die bereits bekannten Titel für November:

Steht die Fusion von Game Pass und Xbox Live Gold an?

Wie wir euch bereits im April berichtet hatten, gibt es Gerüchte darum, dass die beiden Abo-Modelle auf lange Sicht verschmelzen würden. Laut dem Insider Brad Sams plant Microsoft einen neuen Game Pass Ultimate, der den normalen Game Pass und Xbox Live Gold komplett ablösen soll. Der Preis würde dabei laut dem Leak auf 15 US Dollar ansteigen und das 10 Dollar bzw. 10 Euro Modell soll dabei komplett wegfallen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, könnte das Mitte 2023 passieren, wenn die Übernahme von Activision Blizzard vollzogen ist.

Eine allzu große Überraschung wäre das tatsächlich nicht, schließlich ging Sony mit der Fusionierung von PS Plus und PS Now bzw. den drei neuen Abo-Modellen in eine ähnliche Richtung. Auch bei vielen anderen Anbietern wie DAZN oder auch Netflix zeigt sich dieser Trend: mehr Content für die User*innen, dafür aber auch erhöhte Preise.

Wärt ihr bereit für den Game Pass Ultimate mehr Geld auszugeben?