Animal Crossing & 7 weitere Spiele mit game Sales Awards ausgezeichnet

Nicht nur Cyberpunk 2077 hat sich im Dezember 2020 gut verkauft. Auch sieben weitere Spiele erzielten im letzten Monat Verkaufserfolge. Als Belohnung winkt ein game Sales Award, der monatlich vom game Verband der deutschen Games-Branche verliehen wird. In einer Pressemitteilung teilte der Verband die ausgezeichneten Spiele mit, die "vom Inselabenteuer bis zur Dystopie" reichen.

Was ist der game Sales Award?

Bei dem game Sales Award handelt es sich um eine Auszeichnung des game Verband der deutschen Games-Branche. Er wird jeden Monat an Computer- und Konsolenspiele verliehen, die einen bestimmten Verkaufserfolg erzielen. Die Verkaufszahlen stammen dabei vom Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment und beziehen sich plattformübergreifend auf digitale Verkäufe in Deutschland. Dabei werden aber nur die Verkäufe gezählt, die nicht mehr als 20% von der unverbindlichen Preisempfehlung des Publishers abweichen.

Die game Sales Awards im Dezember 2020

Im Dezember 2020 erhielten acht Spiele eine Auszeichnung. Je nach Verkaufserfolg haben sie einen Sonderpreis (mind. 500.000) bzw. einen Award in Platin (mind. 200.000) oder Gold (mind. 100.000) erhalten:

Was lässt sich aus den Zahlen schließen?

Auch wenn der game Verband bei der Erhebung Einschränkungen vornimmt, lassen sich ein paar Rückschlüsse aus den Zahlen ziehen. So fallen beispielsweise 51 Worldwide Games und Just Dance 2021 als Spiele auf, die besonders durch die Weihnachtszeit an Schub gewonnen haben dürften.

Animal Crossing: New Horizons beweist sich dagegen mit seinem zweiten Sonderpreis erneut als Verkaufsrenner auf der Nintendo Switch. Während die Verkäufe von Cyberpunk 2077 durch den Release am 10. Dezember keine große Überraschung darstellt, kam dagegen The Last of Us Part 2 stark zurück, das zuletzt im Juni mit Platin ausgezeichnet wurde.

Wie sehr überraschen euch die Verkaufszahlen?