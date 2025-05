Überraschung beim Waldspaziergang: Spieler findet einen GameCube im Laub - Pokémon-Spiel im Laufwerk

Das sieht fast wie eine Falle für Spiele-Fans aus. (Bild: harryporterr auf Reddit)

Wer mit offenen Augen durch den Wald läuft, kann allerlei spannende Dinge entdecken. Pilze zum Beispiel, Bäume auf jeden Fall und vielleicht sogar ein Eichhörnchen. Oh, und mit ganz viel Glück offenbar auch einen achtlos weggeworfenen Nintendo GameCube inklusive Spiel.

GameCube mitten im Wald gefunden

Darum geht's: Schon vor einigen Monaten hat der User harryporterr im GameCube-Subreddit einen kuriosen Post abgesetzt. Er schreibt darin, dass er bei der Arbeit im Wald einfach so einen GameCube gefunden hat.

2:27 Auf der Switch 2 könnt ihr Gamecube-Klassiker nachholen - mit Nintendo Switch Online

Die Konsole ist natürlich ziemlich schmutzig und mitgenommen. Im Laufwerk befindet sich zudem die Disc von Pokémon Colosseum, ebenfalls von der Zeit an der frischen Luft stark gezeichnet.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren gehen viele User verständlicherweise erstmal von einem Fake aus. Gerade das erste Bild sieht auch tatsächlich so aus, als hätte jemand die Konsole einfach für das Foto kurz auf den Boden gelegt.

In den Wochen danach liefert harryporterr allerdings zwei weitere Posts mit kurzen Updates und neuen Fotos nach. Die zeigen, wie schlimm die Verschmutzung und der Schaden an der Konsole tatsächlich sind..

Die Geschichte könnte also wirklich wahr sein, was natürlich zu der Frage führt, wie die Konsole mitten in den Wald gekommen sein könnte. Laut dem User waren die nächsten Häuser ein ordentliches Stück entfernt. Eine Überschwemmung könnte allerdings "geholfen" haben.

Viele User machen unter den Posts Vorschläge, wie die Konsole am besten gereinigt werden könnte, aber allem Anschein nach war da nicht mehr viel zu machen. Auch die Disc ist offenbar zu zerkratzt, um abgespielt zu werden.

Zumindest gibt es bis heute keinen neuen Post zu dem Thema und so wird die Geschichte der Wald-GameCube und was aus ihr geworden ist wohl bis auf Weiteres ein Mysterium bleiben.

Was meint ihr, echt oder fake? Welche spannenden Dinge habt ihr schon im Wald gefunden?