Extrem seltener GameCube-Prototyp wird jetzt für 100.000 US-Dollar versteigert, doch er kann nicht einmal Spiele abspielen

Eine der seltensten Versionen des Nintendo GameCube kann jetzt tatsächlich wieder erworben werden. Es handelt sich dabei allerdings "nur" um einen Prototyp, den Nintendo speziell für eine Messe im Jahr 2000 entwickelt hatte. Er unterscheidet sich von der fertigen Konsole, ist aber auch nicht funktionstüchtig. Sammler*innen dürften trotzdem ein Auge darauf werfen.

Nintendo GameCube Spaceworld 2000 im Angebot

Um diese Konsole geht's: Mit dem Nintendo GameCube brachte der japanische Spiele- und Konsolen-Hersteller im Jahr 2001 die erste eigene Konsole mit CD-Laufwerk auf den Markt. Ein knappes Jahr zuvor wurde die neue Konsole erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Rund um die Jahrtausendwende veranstaltete Nintendo in Japan eine eigene Messe, die Spaceworld. Diese fand zwischen 1997 und 2001 insgesamt fünfmal statt. Im Jahr 2000 wurden dabei eben Prototypen des GameCubes gezeigt.

Satte 23 Jahre lang waren diese Prototypen allerdings verschwunden. Erst 2023 tauchte einer davon wieder auf. Und ebenjener wird jetzt auf eBay angeboten. Der Preis hat es allerdings in sich: Ganze 100.000 US-Dollar werden im Angebot gefordert. Es ist allerdings auch möglich, ein eigenes Angebot zu schicken, möglicherweise wird die Konsole also auch etwas günstiger.

Das macht den Prototyp so besonders: Der hohe Wert ergibt sich natürlich in erster Linie aus der extremen Seltenheit der Konsole. Insgesamt gibt es nur zwei dieser Prototypen. Die schwarze Variante befindet sich im Nintendo Museum, es handelt sich also um die einzige, frei verfügbare Version.

Es gibt zudem ein paar Unterschiede zum fertigen GameCube. Auf der Oberseite ist etwa ein kleines Fenster angebracht, durch das die CD zu sehen ist. Die Tasten für "Power", "Open" und "Reset" unterscheiden sich ebenfalls. Sie sind zudem beschriftet.

Der wohl wichtigste Unterschied liegt aber darin, dass der Prototyp eben nur ein Prototyp ist. Bis auf die LED-Leuchte funktioniert nichts daran. Er kann also keine Spiele abspielen und ist auch sonst ziemlich nutzlos. Aber als Sammlerstück eben auch extrem wertvoll.

