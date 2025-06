Xbox Showcase im Juni 2025: Alle Ankündigungen und Infos im Live-Ticker

Der Xbox Games Showcase 2025 steht vor der Tür. Hier gibt es alle Infos.

Fast schon traditionell hält Microsoft im Rahmen des Summer Game Fest auch in diesem Jahr einen großen Xbox-Showcase ab, in dem es Updates zu bereits angekündigten Titeln, aber auch Enthüllungen komplett neuer Spiele geben wird.

07:30 Uhr Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Xbox Games Showcase 2025! In elfeinhalb Stunden geht es los, ihr habt also noch genügend Zeit, jetzt erst einmal etwas zu frühstücken. Guten Hunger!

Die wichtigsten Infos zum Xbox Games Showcase

Datum: 08. Juni 2025 (Sonntag)

08. Juni 2025 (Sonntag) Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

19 Uhr deutscher Zeit Länge: Nicht bekannt, aufgrund der Länge vergangener Showcases rechnen wir aber damit, dass die diesjährige Ausgabe ungefähr zwei Stunden dauern wird.

Wo kann ich den Showcase sehen? Microsoft überträgt den Livestream zum Showcase unter anderem auf der offiziellen Youtube- und Twitch-Kanälen.

Outer Worlds 2 Direct im Anschluss an den Xbox Games Showcase

Alle RPG-Fans sollten nach dem Ende des Xbox Showcase unbedingt noch dranbleiben. Dann schließt sich nämlich direkt ein separater Mini-Showcase für The Outer Worlds 2 an.

Zu dem Weltraum-Rollenspiel von Obsidian wurde Ende 2024 erstes Gameplay gezeigt und es steht zu erwarten, dass wir in der Direct noch mehr Spielszenen zu sehen bekommen – und vielleicht sogar ein Release-Datum erfahren.

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Autoplay

Was wird auf dem Xbox Games Showcase gezeigt?

Wie eigentlich immer vor derart großen Events hüllt sich auch hier der Veranstalter in Schweigen. Microsoft hat zumindest noch keine Teaser oder Hinweise veröffentlicht, mit denen sich Rückschlüsse auf bestimmte Inhalte oder Auftritte des Showcase ziehen lassen.

Fest steht aber, dass in den Xbox Game Studios genügend Titel in der Mache sind, zu denen sich Updates anbieten würden. Darunter beispielsweise Everwild von Rare, State of Decay 3, Perfect Dark oder Fable, dessen Release vor ein paar Monaten auf das Jahr 2026 geschoben wurde. Ob wir diese Spiele tatsächlich auf dem Showcase sehen, ist aber reine Spekulation.

Und auch Hardware könnte auf dem Event eine Rolle spielen. Seit Monaten wird beispielsweise über einen Xbox-Handheld spekuliert, ebenso über einen neuen (Elite) Controller. Xbox-Präsidentin Sarah Bond hatte im letzten Jahr Hardware-Reveals vor Weihnachten (2024) in Aussicht gestellt. Da es die nicht gab, hat Microsoft diese Hardware-News offenbar nach hinten verschoben – auf den Games Showcase?