Pokémon-Entwickler geht mit neuem Samurai-Spiele eine komplett andere Richtung

Project Bloom wird ein Samurai-Spiel von Game Freak.

Wer den Namen Game Freak hört, denkt sicherlich nur an eines: Pokémon! Verwunderlich ist das nicht, immerhin ist das Entwicklerstudio seit Pokémon Rot und Blau fest mit Nintendo und der Pokémon-Reihe verbunden. Aber Game Freak kann noch mehr, als nur Rollenspiele mit süßen Taschenmonstern. Nach Titel wie Little Town Hero und Pocket Card Jockey: Ride On! will uns das Team das nun mit Project Bloom beweisen.

Neue IP setzt auf Samurai statt Pokémon

Zusammen mit Publisher Private Division (u.a. Hades, The Outer Worlds) kündigte Game Freak eine völlig neue IP an, die bislang auf den Namen Project Bloom hört.

Das Spiel hat aber nichts mit Pokémon zu tun und stellt auch kein Rollenspiel dar. Vielmehr handelt es sich bei dem neuen Spiel um ein Action-Adventure mit Samurai, das spielerisch und atmosphärisch andere Wege geht, wie Kota Furushima, Director bei Game Freak gegenüber IGN andeutet:

Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, ein neues IP zu schaffen, das mutig ist und sich vom Ton her von unserer vorherigen Arbeit unterscheidet.

Klingt also ganz danach, als dürften wir uns auf ein ganz anderes Spielgefühl mit brutalem und düsteren Setting einstellen. Das lässt zumindest auch die erste Konzeptzeichnung vermuten, die zusammen mit der Ankündigung des Spiels veröffentlich wurde und einen Samurai oder Ronin in einem etwas unheimlich wirkenden Wald zeigt.

Hier seht ihr die Konzeptzeichnung in voller Pracht:

Für welche Plattformen erscheint Project Bloom? Für welche Konsolen Project Bloom entwickelt wird, wurde nicht verraten, aber in einem früheren IGN-Interview hieß es, dass sich Game Freak bei eigenständigen Projekten nicht vom Umfang und den Plattformen einschränken lässt.

Wie sieht's mit dem Release aus? Das neue Spiel steht gerade noch am Anfang der Entwicklung, wird also noch einige Zeit auf sich warten lassen. Bislang ist ein Release zwischen April 2025 und März 2026 geplant. Wie wir aber aus Erfahrung wissen, kann sich das noch ändern.

Was erwartet ihr von Project Bloom? Freut ihr euch, dass sie mal kein Pokémon machen?