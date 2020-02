GamePro Ausgabe 04/2020 - ab 4.3. am Kiosk - PS5 vs. Xbox Series X

In GamePro 04/2020 widmen wir uns der nächsten Konsolengeneration: Was wissen wir bisher über PlayStation 5 und Xbox Series X? Welche Spiele sind bereits angekündigt? Wer macht das Rennen? Dazu gibt's natürlich wieder jede Menge Previews, Tests und interessante Magazin-Artikel.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Outriders: Der neue Shooter der Bulletstorm-Macher nimmt sich Diablo zum Vorbild.

Hilfe, mein Kind spielt: Wie Eltern am besten damit umgehen, wenn der Nachwuchs daddelt.

Uwe Boll im Interview: Der umstrittene Filmemacher über Hollywood und die Spieleverfilmungen.

Retro Hall of Fame: Demon's Crest: Capcoms Antihelden-Abenteuer hält Einzug in unsere Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu den schönsten Spielen 2020, kommenden Remakes und Remastern, genreverändernden Spielen und natürlich zur Retro Hall of Fame.

