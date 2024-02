Die 9 besten Koop-Shooter für PS5: Das sind unsere Empfehlungen

Wir stellen euch neun aktuelle Koop-Shooter für PS5 vor.

Egal, ob fiese Aliens, KI-gesteuerte Roboter oder eine Horde von Untoten die Welt bedrohen, zusammen macht die Verteidigung der Menschheit einfach noch mehr Spaß als alleine. Gerade im Shooter-Bereich erfreuen sich kooperative Spielmodi deshalb großer Beliebtheit und die Auswahl an passenden Titeln ist gewaltig.

Bei so vielen Möglichkeiten ist natürlich für jede*n etwas dabei, aber die Übersicht zu behalten, andererseits ist es gar nicht so leicht, die Übersicht zu behalten. Wir haben für euch neun aktuelle Koop-Shooter herausgesucht, die ihr jetzt auf der PS5 zocken könnt und zeigen euch, welche Stärken und Schwächen die einzelnen Spiele mit sich bringen.

Helldivers 2

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Release: 8. Februar 2024

8. Februar 2024 Entwickler: Arrowhead Game Studios

Arrowhead Game Studios Geeignet für: bis zu 4 Spieler*innen online

Wir fangen mit dem aktuellsten Vertreter des Genres an. Helldivers 2 ist erst am 8. Februar auf PS5 und PC erschienen und hatte zum Start mit ein paar Problemen zu kämpfen. Die rührten aber in erster Linie daher, dass der Third-Person-Shooter überraschend gut ankam und die Server dem Ansturm einfach nicht standhalten konnten.

Habt ihr es aber dann in eine Runde geschafft, erwartet euch wie schon beim Vorgänger von 2015 ein überaus chaotischer, aber auch großer Koop-Spaß. Bis zu vier Spieler*innen können sich gemeinsam den Helldivers anschließen und die Galaxis wahlweise von Insektoiden oder Terminator-ähnlichen Aliens befreien. Die perfekte Ballerbude für den Feierabend! Im Test konnte der Titel bei uns 80 Punkte abräumen:

Tiny Tinas Wonderlands (Borderlands)

2:31 Tiny Tina’s Wonderlands: Neuer Story-Trailer zum Borderlands-Spin-off

Release: 25. März 2022

25. März 2022 Entwickler: Gearbox

Gearbox Geeignet für: bis zu 4 Spieler*innen online und bis zu 2 im lokalen Splitscreen

Wenn ihr euch für Shooter interessiert, werdet ihr in den vergangenen zehn Jahren kaum an den Borderlands-Spielen vorbeigekommen sein. Abgedrehte Storys, ein schicker Comic-Look, spannende Held*innen-Fähigkeiten und natürlich Unmengen an Loot zeichnen die Serie aus. In der Gruppe macht das natürlich gleich doppelt Spaß.

Der aktuellste Vertreter der Reihe ist Borderlands 3. Danach ist aber auch noch das Spin-off Tiny Tinas Wonderlands erschienen, in dem ihr an einer mörderischen Tabletop-Runde teilnehmt. Ob euch nun das Fantasy-Setting mehr zusagt oder ihr bei der Hauptreihe bleibt, unterhaltsame Koop-Action ist hier quasi garantiert.

Remnant 2

2:49 Mit Remnant 2 erscheint bald der Nachfolger eines der beliebtesten Koop-Shooters der letzten Jahre

Release: 25. Juli 2023

25. Juli 2023 Entwickler: Gunfire Games

Gunfire Games Geeignet für: bis zu 3 Spieler*innen online

Wenn ihr (und eure Freund*innen) eine Herausforderung sucht und einem düsteren Setting nicht abgeneigt seid, könnte Remnant 2 genau das Richtige für euch sein. Wie schon beim erfolgreichen Vorgänger Remnant: From the Ashes handelt es sich auch bei Teil zwei um eine Art Soulslike-Shooter-Mix.

Jede Auseinandersetzung ist potenziell tödlich und speziell bei den Bossgegnern ist eine gewisse Frusttolleranz hilfreich. Dafür belohnt euch der Titel aber auch mit einem tollen Spielgefühl, gut durchdachten Klassen und einer im Grunde endlosen Wiederspielbarkeit.

Destiny 2

1:38 Destiny 2 - Trailer zum neuen Lightfall-DLC - Trailer zum neuen Lightfall-DLC

Release: 6. September 2017

6. September 2017 Entwickler: Bungie Studios

Bungie Studios Geeignet für: bis zu 16 Spieler*innen online

Eines der besten Gunplays auf dem Markt, MMO-Mechaniken und haufenweise Content bietet euch der 2017 gestartete First-Person-Shooter Destiny 2 von Bungie. Als Hüter*innen ist es eure Aufgabe, die letzte Bastion der Menschheit gegen die Gefahren aus den All zu verteidigen. Durch die großen Add-ons, die in den Jahren veröffentlicht wurden, sollte euch das Spielmaterial dabei so schnell nicht ausgehen.

Im Endgame steht dann vor allem die Jagd nach den stärksten Waffen und der besten Ausürstung im Mittelpunkt. Zudem kommen auch PvP-Fans auf ihre Kosten, Destiny 2 bietet nämlich auch Matches, in denen ihr gegen andere Spieler*innen antretet.

Hunt Showdown

2:04 Hunt: Showdown - Gameplay-Trailer stellt Horror-Survival-Shooter vor - Gameplay-Trailer stellt Horror-Survival-Shooter vor

Release: 18. Februar 2020

18. Februar 2020 Entwickler: Crytek

Crytek Geeignet für: bis zu 12 Spieler*innen online

Eine besonders spannende Koop-Erfahrung bietet euch der Fantasy-Western-Shooter Hunt: Showdown vom Crysis-Studio Crytek. Im Team erkundet ihr zu dritt eine offene Karte, um eine fiese Kreatur zu finden und zu erledigen. Der Clou: Es sind auch noch drei weitere Teams auf der Map, die dasselbe Ziel haben wie ihr. Sterbt ihr, verliert ihr euren Charakter und die Ausrüstung, die dieser getragen hat.

Es werden also PvP- und PvE-Elemente verschmolzen, um die Konfrontation mit anderen Spieler*innen kommt ihr nicht herum. Eine große Stärke von Hunt ist das Sounddesign und die dadurch kreierte Atmosphäre. Jeder Schritt und jeder Schuss können eure Position verraten und Feinde anziehen, weshalb leises und dennoch schnelles Vorgehen zum Sieg führt.

The Division 2

1:29 Trailer zu The Division 2 zeigt die neue Location von Episode 3

Release: 15. März 2019

15. März 2019 Entwickler: Massive Entertainment

Massive Entertainment Geeignet für: bis zu 16 Spieler*innen online

Vereinfacht ausgedrückt ist The Division 2 eine Art Destiny 2 mit Third-Person und postapokalyptischem Setting. Statt fremder Welten durchstreift ihr die offene Welt der US-amerikanischen Hauptstadt Washington DC, allerdings einige Jahre nachdem die Regierung zusammengebrochen ist. Durch ein Add-on ist mittlerweile auch New York wieder im Spiel gelandet.

Zusammen mit anderen Spieler*innen schießt ihr euch von Deckung zu Deckung und sammelt dabei fleißig neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände ein. Bei Bedarf könnt ihr euch auch in die PvP-Zone des Spiels wagen, das ist aber wie bei Destiny keineswegs ein Muss. Besonders Grafik-Liebhaber dürften bei The Division 2 auf ihre Kosten kommen.

Deep Rock Galactic

1:23 Deep Rock Galactic - Trailer: Koop-Shooter kommt im Early-Access sofort gut an - Trailer: Koop-Shooter kommt im Early-Access sofort gut an

Release: 13. Mai 2020

13. Mai 2020 Entwickler: Ghost Ship Games

Ghost Ship Games Geeignet für: bis zu 4 Spieler*innen online

Der Ego-Shooter Deep Rock Galactic entwickelte sich im Early Access auf Steam in Windeseile zu einem echten Koop-Hit. Seit 2022 ist das Spiel auch auf den PlayStation-Konsolen verfügbar und hat nichts von seiner Faszination eingebüßt. Als eine Truppe von Zwergen betretet ihr gemeinsam dunkle Höhlen, um Bodenschätze abzubauen.

Dabei wollen euch natürlich allerlei fiese Kreaturen an den Zwergenbart. Die Höhlen sind prozedrual generiert und nahezu vollständig zerstörbar. Im Zweifelsfall sprengt oder bohrt ihr einfach einen neuen Weg, wenn der alte von Feinden verstellt wird. Ähnlich wie bei Helldivers 2 sorgt die kurzweilige Action dafür, dass man immer gerne noch eine Runde dranhängt.

Call of Duty Modern Warfare 3

2:03 Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Release:

Entwickler:

Geeignet für: Bis zu 24 Spieler*innen online

Bei Call of Duty denken die meisten wohl zuallererst an den Multiplayer, danach vielleicht an die actionreichen und immer wieder heiß diskutierten Singleplayer-Kampagnen und seit einigen Jahren auch an den Battle-Royale-Ableger Warzone. Die Shooter-Reihe von Activision bietet aber auch immer wieder tolle Erfahrungen für Koop-Fans, allen voran die verschiedenen Zombie-Modi.

Hier stellt ihr euch im Team immer stärker werdenden Wellen von Untoten, während ihr nebenbei Missionen abschließen und Geheimnisse aufdecken könnt. Der aktuelle Ableger Modern Warfare 3 hat den Zombie-Modus umgebaut. Ihr seid jetzt im Team aus drei Spieler*innen in einem Match mit sieben weiteren Teams. Besonders schwere Herausforderungen könnt ihr so auch zusammen mit anderen angehen.

Outriders

1:46 Outriders: Worldslayer - Schon in Kürze bekommt der Koop-Shooter neue Inhalte

Release: 1. April 2021

1. April 2021 Entwickler: People Can Fly

People Can Fly Geeignet für: bis zu 3 Spieler*innen online

Outriders, der neue Shooter der Bulletstorm-Macher, hatte zum Start mit einigen Problemen zu kämpfen. Die sind mittlerweile natürlich Vergangenheit und was bleibt, ist ein richtig spaßiges Koop-Gerüst, das mitunter mehr an Action-RPGs der Marke Diablo erinnert als an klassische Third-Person-Shooter.

Gegner bleiben nicht starr hinter der Deckung, sondern bewegen sich aktiv über das Schlachtfeld und heizen euch mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten ordentlich ein. Glücklicherweise könnt ihr selbst ebenfalls auf solche Fähigkeiten zugreifen und euch so zur Wehr setzen. Mittlerweile haben die Entwickler*innen auch neue Inhalte nachgeliefert und das bestehende Paket so nochmal umfangreicher gemacht.

Habt ihr die vorgestellten Koop-Shooter schon gespielt und welcher ist euer Favorit? Haben wir ein wichtiges Spiel vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!