Gamer macht 'Schnäppchen' mit '8K-Gaming'-Grafikkarte für 144 Dollar - bekommt 7 Jahre altes Teil, das nur 1 FPS schafft

Cyberpunk und The Last of Us mit 1 fps? Das gibt's mit dieser Grafikkarte.

Im Internet kann man so einige Schnäppchen machen, wenn es um Hardware geht. Dass sich die aber nicht immer lohnen, zeigt ein YouTuber, der sich eine Grafikkarte bei Wish.com bestellt hat. Was hier als "8K-Gaming-Grafikkarte" angeboten wurde, schafft zwar technisch gesehen die 8K ... allerdings nur wenn ihr nicht mehr als einen Frame pro Sekunde sehen wollt.

8K-Gaming-Grafikkarte ist eigentlich schon 7 Jahre alt

Darum geht's: Billig-Onlinehändler wie Wish.com bieten immer mal wieder reichlich fragwürdige Angebote an. Da gibt es dann unter anderem auch Grafikkarten, die laut Beschreibung 8K-Auflösung erreichen sollen und dabei nur schlappe 144 US-Dollar kosten.

Um was für eine Grafikkarte es sich dann aber genau handelt, steht natürlich nicht dabei. Der Gaming-YouTuber Dawid Does Tech Stuff wollte es aber wohl ganz genau wissen und hat die Grafikkarte einfach mal bestellt.

Was er dort bekommen hat, ist wenig überraschend nicht das, was angepriesen wurde – technisch gesehen aber auch nicht ganz falsch.

Wie ein Blick auf die Rückseite der Grafikkarte nämlich offenbart, handelt es sich bei der Karte, die angeblich von der Marke Dicasver kommt, eigentlich um eine abgespeckte Version der AMD Radeon RX 580.

Genauer gesagt ist es eine RX 580 2048SP, deren Specs am ehesten denen der Radeon RX 570 entsprechen – einer Grafikkarte, die bereits 2017 auf den Markt gekommen ist.

Entsprechend schmerzhaft fällt dann auch der Stresstest für die GPU aus. In 1080p-Auflösung und beim wenig anspruchsvollen CS:GO schafft sie noch locker um die 150 fps. Bei Cyberpunk 2077 und The Last of Us sind es in gleicher Auflösung dann nur noch 40 fps.

Sobald der YouTuber dann aber auf die angepriesenen 8K hochskalliert, wird es richtig traurig. Sowohl Cyberpunk als auch TLoU laufen mit nicht einmal einem fps und die zugehörige Eingabeverzögerung ist jenseits von Gut und Böse. Laut dem YouTuber ging das im Test hoch auf bis zu 2.000 Millisekunden, was eher einem halben Frame pro Sekunde entspricht.

Einen fast schon traurigen Lichtblick gibt es aber doch: Dawid Does Tech Stuff konnte nämlich tatsächlich ein Spiel finden, das die Grafikkarte in einigermaßen passablen 20 fps bei 8K abspielen konnte: Das inzwischen 27 Jahre alte Quake 2.

Wer nichts anderes zocken will, bekommt hier also tatsächlich ein Schnäppchen für eine 8K-Grafikkarte. Allen anderen können wir aber nicht unbedingt empfehlen, eine Grafikkarte auf Wish zu bestellen. Es gibt eben Anschaffungen, da sollte man lieber doch ein paar Euro mehr ausgeben.

Würdet ihr euch solche Hardware auch blind in einem Online-Shop holen, oder recherchiert ihr lieber doch ganz genau?