'Viel Spaß!': Gamer kauft Dark Souls bei eBay und findet eine Botschaft vom Vorbesitzer auf einem Klebezettel

Dark Souls hat einige Herausforderungen zu bieten, das dürften inzwischen die meisten mitbekommen haben.

Wer gebraucht bei eBay oder anderen Online-Händlern kauft, wirft in der Regel einen Blick auf die Bewertungen. Aber auch die schützen nicht immer vor Überraschungen. Das können natürlich böse Überraschungen sein – wie etwa falsch beschriebene, abgerockte oder kaputte Artikel.

Manchmal gibt's aber auch unerwartet coole oder witzige Beigaben. So wie in diesem Fall: Der Vorbesitzer einer Dark Souls-Disc hat eine aufgeklebte Botschaft hinterlassen.

Dark Souls-Disc kommt mit einer entmutigenden Botschaft

Reddit-User Comfortable-Safe1839 schreibt in seinem Beitrag: "Habe gerade Dark Souls bei eBay gekauft und der Typ war so nett, mir eine Botschaft zu hinterlassen." Anbei zeigt der Redditor das Spiel, wie es sich ihm nach dem Öffnen der Verpackung präsentierte: mit einem grünen Klebezettel, der eine Art Warnung enthält:

"Viel Glück mit diese Spiel!! Es ist wiiiiiiirklich schwer! Ich habe es nach 20 Stunden aufgegeben ... Viel Spaß :P"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Da hat der Vorbesitzer offenbar also erst auf- und dann den Staffelstab weitergegeben. Ein User findet: "Das ist süß von ihm. Du solltest mehr von ihm kaufen und ihm ein paar Sterne geben." "Das ist so nett. Es sorgt dafür, dass ich Sachen von eBay kaufe", bemerkt eine andere Person. "Der schwierigste Teil an Dark Souls auf der PS3 sind die FPS", lautet ein weiterer Kommentar.

Andere Fans diskutieren über eigene Erfahrungen bei eBay. Ein Community-Mitglied berichtet von einem Batman-Spiel, dessen Verpackung mit den passenden Stickern versehen war. Noch mehr Glück hatte ein anderer User und bekam zu Bioshock Inifinite gleich noch kostenlos eine Elizabeth-Figur dazu.

Ist Dark Souls wirklich so schwer?

Das ist natürlich der große Diskussionspunkt, derin den Kommentaren unvermeidbar ist. Dass Souls-Spiele anspruchsvoll sind und eine gewisse Zähigkeit beim Durchbeißen voraussetzen, dürfte wohl kaum jemand infrage stellen. In der Regel braucht es in jedem Genre-Titel zumindest für einige Bosse richtig Sitzfleisch, bis sie gelernt und bezwungen sind.

1:06 Dark Souls: Remastered - Ankündigungs-Teaser zur überarbeiteten Neuauflage - Ankündigungs-Teaser zur überarbeiteten Neuauflage

Wie schwer der erste Dark Souls-Teil ist, hängt aber selbstverständlich stark von den sonstigen Spielgewohnheiten, aber auch davon, ob ihr euch von Guides leiten lasst. Der Titel erklärt seine Mechaniken nicht unbedingt gut und ein starker Build macht die Sache durchaus einfacher.

Außerdem stellt sich gerade beim ersten Dark Souls die schwierige Frage: Wohin zuerst? Die Welt ist zwar schlauchig, aber viele Bereiche, die man besser erst zu einem späteren Zeitpunkt betreten sollte, sind trotzdem schon früh zugänglich. So könnt ihr ordentlich verdroschen werden, nur weil ihr es im falschen Gebiet versucht. Walkthroughs können da richtig nützlich sein.

Habt ihr auch schon mal unerwartete Beigaben in eBay-Sendungen gefunden? Was waren eure kuriosesten Erfahrungen beim Kauf von gebrauchten Spielen?