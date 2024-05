Gamer will nur nach Speichererweiterung fragen, Community macht sich direkt über seinen Dreck-PC lustig: 'Du hast schon 12TB Staub da drin'

Bevor an diesem PC irgendetwas umgebaut wird, sollte er wohl erstmal sauber gemacht werden. (Bild: Reddit / TheExtirpater)

Wer nach langer Zeit mal das Gehäuse seines PCs aufgeschraubt hat, dürfte oft von einem eher unschönen Bild begrüßt worden sein. Besonders ältere Computer sammeln nämlich gerne mal so einiges an Staub und Dreck an. So auch bei dem PC eines Reddit-Users, der für das Innenleben seines Computers direkt Spott aber auch Hilfe der Community bekam.

Redditor zeigt eingestaubten PC und die Reaktionen sind absehbar

Eigentlich wollte Reddit-User "TheExtirpater" im PC-Subreddit nur nachfragen, ob sein Computer noch zusätzliche Slots hat, mit denen er seinen Speicherplatz erweitern kann. Dafür postete die Person auch einige Bilder des Innenlebens.

Allerdings sieht es ganz so aus, als wäre der PC seit dem Kauf kein einziges Mal saubergemacht worden. In dessen Innenleben sammelt sich nämlich fröhlich Staub auf den Komponenten, sodass er jetzt mehr grau als schwarz aussieht:

Zwar findet der Redditor zum Glück in den Kommentaren auch Hilfe bei seiner Suche nach weiteren Steckplätzen, aber es dürfte wohl wenig überraschend sein, dass die meisten User*innen eher auf das dreckige Innenleben seines PCs eingehen.

Unter dem Post tummeln sich massenhaft Kommentare wie "Ist das das Poster-Artwork für Dune 3?", "Speicherplatz? Du hast doch schon 12 TB Staub da drin." oder "Du solltestest lieber erstmal fragen 'Wie mache ich meinen PC sauber?', ehe du dir über Speicherplatz Sorgen machst."

Auf die Frage, ob der Post echt sei und die Person je darüber nachgedacht habe, ihren PC sauber zu machen, erklärt der Redditor, dass er zwar mit dem Gedanken gespielt hat, aber nicht gedacht hätte, dass es so schlimm sei. Außerdem wisse er nicht, wie er es anfangen solle und sei bisher zu faul dazu gewesen.

Neben all den Scherz-Kommentaren gibt es immerhin auch einige Stimmen, die dem User auch hier handfeste Tipps geben und empfehlen, den PC draußen mit Druckluft abzusprühen und dann trocken abzuwischen. Wir können seinen PC-Komponenten zuliebe nur hoffen, dass sich der Redditor diese Tipps zu Herzen nimmt.

Wie sieht es mit eurem PC aus, habt ihr euch schon einmal getraut, das Gehäuse aufzumachen oder macht ihr sogar regelmäßig sauber?