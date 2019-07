Gamescom 2019 - Zeiten, Plan, Aussteller: Alle Infos in der Übersicht

Die Gamescom 2019 steht vor der Tür. Es dauert nicht mehr lange, bis das riesige Gaming-Event startet, das zu den größten seiner Art zählt. Damit ihr euch rechtzeitig mit allen relevanten Infos versorgen könnt, geben wir hier einen Überblick zu allem, was ihr wissen müsst.

Die Gamescom 2019 geht vom 20. bis zum 24. August 2019. Für sämtliche Besucher öffnet die Messe vom 21. bis zum 24. August.

Mittwoch und Donnerstag öffnet die Gamescom erst um 10 ihre Pforten, Freitag und Samstag geht es schon um 9 Uhr morgens los. Um 20 Uhr ist dann jeweils Schluss.

Die Gamescom findet 2019 wieder auf dem Kölner Messegelände statt.

Verschiedene Areas auf der Gamescom 2019

Auf der Gamescom 2019 gibt es wieder viele unterschiedliche Bereiche. Das sind die verschiedenen Areas:

Die Bereiche sind selbsterklärend: Die Business-Area ist für die Fachbesucher der Messe, während sich im Cosplay-Village alles um die Cosplayer und deren Kostüme dreht. Fanshop- und Retro-Bereiche bedürfen wohl keiner weiteren Erläuterung.

In der Entertainment Area besteht die Möglichkeit, in "rund sechs Hallen" diverse Spiele auszuprobieren und Bühnenshows zu sehen. Die Family & Friends-Area richtet sich mit kindgerechten Spielstationen an die jüngsten gamescom-Besucher. Dazu gibt es Folgendes zu beachten:

"Kein Einlass für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahre. Für Kinder von 4-6 Jahre ist der Eintritt frei. Einlass für Kinder bis 11 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen."

Der Hallenplan für die Gamescom 2019

Wo finde ich den Hallenplan der Gamescom 2019? Hier.

Das ist neu: Indie-Village & Event Arena

Dieses Jahr feiert das "gamescom indie village" in Halle 10.2 Premiere. Wie der Name andeutet, dreht sich dort alles um Indie-Entwickler und ihre Spiele.

Mehr Platz: Die Gamescom wächst. Es gibt eine komplett neue Halle. In der Halle 11.3 findet ihr dieses Jahr zum ersten Mal die sogenannte Event Arena.

Es soll auch insgesamt luftiger werden und mehr Platz auf der Gamescom 2019 geben. Die Gänge werden dieses Jahr breiter sein und es gibt mehr Platz zwischen den einzelnen Booths.

"Neben der Vergrößerung der Fläche auf nun 210.000 Quadratmetern sollen die Entzerrung von Besucher-Hotspots, die Verbreiterung der Gänge, zusätzliche Catering- und Lounge-Flächen sowie die Einführung des neues Abendtickets, mit dem man für 7 Euro von 16 bis 20 Uhr auf das Messegelände kann, für ein besseres gamescom-Erlebnis sorgen."

Große Eröffnungs-Show: In diesem Jahr feiert auch die Opening Night Live ihre Premiere. Der TGA-Produzent Geoff Keighley tritt als Moderator in Erscheinung und läutet die Gamescom 2019 am Abend des 19. Augusts standesgemäß ein.

Die große Sause fängt um 20 Uhr an und kann auf der offiziellen Gamescom-Webseite auch im Livestream angesehen werden. Mehr Details und Infos zu den geplanten Ankündigungen findet ihr hier:

Gamescom 2019 mit neuer Live-Show

Große Spieleankündigungen versprochen

Wer kommt alles zur Gamescom 2019?

Die Aussteller: Bisher wurden schon eine ganze Reihe an Ausstellern für die Gamescom 2019 bestätigt. Dazu gehören natürlich auch Nintendo, PlayStation und Xbox, aber das waren noch lange nicht alle. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, die "prognostizierte Ausstellerzahl liegt bei rund 1.050".

Die wichtigsten Aussteller im Überblick

2K Games

Bandai Namco

Bethesda

Capcom

Deep Silver

EA

facebook

Google

Microsoft/Xbox

Nintendo

Sony PlayStation

Square Enix

THQ Nordic

Ubisoft

Wargaming

Xbox auf der Gamescom 2019: Das plant Microsoft

Microsoft fährt mit der Xbox groß auf. In Halle 8 sollen insgesamt knapp 200 Spielstationen zur Verfügung stehen, an denen ihr Xbox One- und PC-Spiele antesten könnt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Streaming-Plattform Project XCloud auszuprobieren.

Diese Spiele könnt ihr ausprobieren

Geht ihr zur Gamescom 2019? Haben wir etwas vergessen, welche Infos braucht ihr noch?