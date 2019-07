Gamescom 2019 - Stars, Skateboarding & mehr: Die Events in Halle 11.2

Wollt ihr in diesem Jahr vom 21. - 24. August auf die Gamescom, dann haben wir neue Infos zu Halle 11.2 für euch, die in diesem Jahr mit einer Event-Fläche ausgestattet wird.

Die Events in Halle 11.2:

Triff deine Stars in zwei Signing Areas

Skateboarding beim COS Cup

Modellauto-Rennen bei den RC drift games

Food Court mit Chill out-Zone

Signing Areas

Hier bekommt ihr Autogramme von Creatorn und Influencern, könnt Bilder machen und das ein oder andere Wort mit den Leuten plaudern.

Diese Creator könnt ihr treffen:

Dante Axe, DerKeller, DoctorBenx, Felix von der Laden, GamerBrother, Kati Karenina, LPmitKev, Lusor Koeffizient, Marky, NoHandGaming, Saftiges Gnu, Sarazar, SimFans.de und TisiSchubech

Termine & Uhrzeiten: Wann welcher Creator auf der Event-Fläche ist, könnt ihr ab Ende Juli auf der offiziellen Seite der Gamescom im Bereich "Events & Kongresse" nachlesen.

Was ist der COS Cup?

Pro-Skater aus ganz Deutschland kämpfen um die Quali zur Deutschen Meisterschaft, die im Europa Park ausgetragen wird. Mit dem Wettkampf auf der Gamescom bekommen die Teilnehmer die letzte Chance, sich für das Finale zu qualifizieren. Das Event ist in folgende Tages-Abschnitte eingeteilt.

Donnerstag: Open Practice

Freitag: Eliminations

Samstag: Finale + Siegerehrung mit dem Best Trick Contest

Was sind die RC drift games?

Ferngesteuerte Rennwagen fahren durch Halle 11.2 und kämpfen um einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Zusätzlich wird es einen neuen Food Court mit Burgern, asiatischem Essen, Crepes und Süßigkeiten zur Stärkung geben. Sitzmöglichkeiten zur Erholung wird es in der Halle ebenfalls zahlreich laut Veranstalter geben.

Schaut ihr euch die Events in Halle 11.2 an oder seid ihr nur für die Spiele in Köln?