Gamescom 2019 - Erste Infos zu den Events in Halle 11.3

In diesem Jahr wird es auf der Gamescom vom 21. bis zum 24. August in Halle 11.3 eine neue Event-Arena geben. Jetzt hat der Veranstalter erste Infos bezüglich des Programms veröffentlicht.

Die Events in Halle 11.3

eSports Tuniere

Spielepräsentationen

Shows

19. August - Opening Night Live

Bereits am Montag vor dem offiziellen Start der Gamescom gibt es eine Show mit Moderator Geoff Keighley, der einen Überblick über die Highlights und Weltpremieren der Messe gibt.

Wichtig: Wollt ihr die Show live miterleben, benötigt ihr das Event-Ticket für 4,5 Euro, das nur in Kombination mit dem Tagesticket verfügbar ist.

23. August - Riot Games Premier Tour

Die Premier Tour ist das wichtigste League of Legends-Turnier in Deutschland und wird in diesem Jahr zum zweiten Mal auf der Gamescom ausgetragen. Hier wird der Sieger des Summer Cups 2019 ermittelt und ausgespielt, wer Deutschland, Österreich und die Schweiz auf europäischer Ebene vertritt.

Mehr Infos zu den Events in Halle 11.3 sind aktuell noch nicht bekannt. Sollten weitere Termine feststehen, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren. Auf der offiziellen Seite der Gamescom bekommt ihr ebenfalls alle Infos zur neuen Event-Arena.