gamescom 2019 - Überraschungen und Geheimtipps der Messe

Die gamescom 2019 neigt sich dem Ende zu. Zeit, die Messe Revue passieren zu lassen. Über Highlights und Enttäuschungen wird dabei nahezu immer gesprochen, wir widmen uns in diesem Video aber etwas anderem, nämlich den Überraschungen und Geheimtipps des gctogether-Teams.

