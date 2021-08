gamescom 2021: Opening Night Live zeigt über 30 Spiele, darunter die „am meisten erwarteten Titel“

In rund einer Woche findet die Opening Night Live statt, die traditionell die gamescom 2021 eröffnen wird. Wie schon im letzten Jahr wird die Spielemesse rein digital stattfinden, doch das hat keinen Einfluss auf das Programm der Opening Night Live. So dürfen wir uns auf neue Spielankündigungen, Trailer und Updates zu einer Vielzahl an Spielen freuen.

gamescom 2021: So viele Spiele sehen wir auf der Opening Night Live

In einer Pressemitteilung geben die Veranstalter nun bekannt, auf wie viele Spiele wir uns freuen können. Insgesamt warten über 30 Spiele auf uns. Darunter soll es Updates zu den "am meisten erwarteten Spielen" geben sowie andere "Überraschungen" mit Gästen, die ebenfalls Teil des Events sein werden.



Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden 38 Spiele von 18 Publishern gezeigt. Gut möglich also, dass uns in diesem Jahr eine ähnliche Anzahl an Spielen erwartet.



Wann findet die Opening Night Live statt? Die ONL startet am 25. August 2021 um 19:30 Uhr mit einer Pre-Show. Im Anschluss beginnt um 20:00 Uhr das eigentliche Spektakel, das bis 22:00 Uhr laufen soll. Noch am selben Tag eröffnet die Indie Arena Booth ihr digitalen Pforten.



Zum ersten Mal wird die Opening Night Live nicht nur von Geoff Keighley moderiert. Unsere GameStar-Kollegin Natascha Becker wird als Co-Moderatorin durch den Abend geleiten.



Wer nicht genug von Spieleankündigungen bekommen kann, der kann sich auf die gamescom: Awsome Indies-Show freuen. In dieser sollen ebenfalls heiß erwartete Indie-Titel gezeigt werden. Ihr könnt euch auf eine Spieleaufgebot von rund 40 Indie-Titeln freuen.



So könnt ihr die gamescom am besten mitverfolgen

Im Rahmen des deutschsprachigen gamescom Studio wird der GamePro-Mutterverlag Webedia ein Liveprogramm organisieren. Das startet bereits am 25. August von 22 bis 24 Uhr und dient als Aftershow zur Opening Night Live. Am 26. und 27. August gibt es dann jeweils von 14 bis 22:30 Uhr ein Liveprogramm, das von wechselnden Moderator*innen geleitet wird. Tagsüber erwarten euch Michael Obermeier und Kiara Hufnagel. Durch den Abend führen euch dann Ann-Kathrin Kuhls und Julius Busch.



Alternativ könnt ihr die diesjährige Messe vor allem auf gamescom now verfolgen. Das stellt eine Art Hub für die spannendsten Livestreams, Trailer und Interviews dar. Ihr könnt die Liveshows auch ganz normal über Twitch oder YouTube schauen.



An welche Spiele denkt ihr, wenn ihr "die am meisten erwarteten Titel" hört?