gamescom 2022: Trotz weniger Besucher als 2019 ein Erfolg - Wie ist euer Fazit?

Vorbei ist sie, die erste gamescom vor Ort, nachdem wir sie aufgrund der zwei Jahre lang lediglich digital erleben konnten. Da die Pandemie aber nach wie vor unser Leben beeinträchtigt, präsentierte sich die gamescom 2022 etwas anders, etwa durch keine kaufbaren Tickets vor Ort sowie weniger Aussteller und Spiele, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nichtsdestotrotz war die gamescom ein Erfolg, wie die Kölnmesse nun anhand einiger Zahlen präsentiert hat.

Hier ein paar Zahlen:

ca. 265.000 Besucher*innen aus über 100 Ländern waren vor Ort auf der Messe, rund 108.000 weniger als im Rekordjahr 2019 (373.000 Besucher*innen)

bis Samstagabend über 130.000.000 Views über das gesamte Showprogramm

gut 1.100 Austeller aus 53 Ländern

über 12 Millionen Views bei der Opening Night Live

mehr als 100.000 Personen beim gamescom City festival in Köln

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch GamePro.de die gamescom 2022. Auch Head of Digital Publishing Rae Grimm ist Teil der Jury der gamescom awards in diesem Jahr.

Dass der Erfolg von 2019 nicht wiederholt oder sogar übertroffen werden könnte, war aufgrund der generellen Situation bereits abzusehen. So fehlten etwa große Namen wie Nintendo, Activision Blizzard oder auch Sony. Zudem blieben viele der Messe wegen der Pandemie fern, aber grundlegend wurden auch einfach weniger Tickets angeboten. Trotzdem kann 2022 als gelungenes Comeback gefeiert werden, alleine schon, weil 2022 mehr Besucher*innen in Köln waren, als es 2009 bis 2010 der Fall war.

Welche neuen Spiele es auf der gamescom 2022 gab, erzählt euch Ann-Kathrin in ihrem Video:

Welche Spiele bei den gamescom Awards übrigens Erfolg hatten, könnt ihr im folgenden Artikel nachschauen. Dort findet ihr alle Nominierten und Gewinner:

War die gamescom 2022 für euch ein Erfolg?

Die Termine für die gamescom 2023 stehen schon

Ihr wollt nächstes Jahr (wieder) zur gamescom und/oder bei der Opening Night Live dabei sein? Dann merkt euch schon die Termine für 2023: Vom 23. bis 27. August findet die Messe statt, die ONL als Eröffnungsshow steigt bereits einen Tag zuvor, also am 22. August.