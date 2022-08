gamescom award 2022 stellt die Nominierten vor und ihr könnt abstimmen

Auch in diesem Jahr verleiht die Kölnmesse wieder die gamescom awards. In insgesamt 19 Kategorien treten unter anderem die am heißesten erwarteten Spiele der Messe an und nun wissen wir auch, welche Kandidaten dabei sind. Neu ist diese Jahr außerdem die Kategorie "gamescom goes green award."

Stimmt mit ab: Dabei wird die Auswahl der meisten Titel und Sieger zwar durch eine internationale Jury getroffen, in den Fan-Kategorien Best Booth (euer Lieblingsstand der gamescom) und Best Trailer/Announcement (die coolsten Spiele-Trailer bzw. die beste Neuankündigung) könnt ihr aber selbst noch bis zum 26. August um 15:00 Uhr auf der Webseite der gamescom abstimmen.

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch GamePro.de die gamescom 2022. Auch Head of Digital Publishing Rae Grimm ist Teil der Jury der gamescom awards in diesem Jahr.

Wann findet die Verleihung der Awards statt? Die Consumer Awards, Best-Lineup und Heart of Gaming werden am 27. August im gamescom studio vergeben. Der gamescom goes green award und die Plattform-Kategorien dagegen werden bereits am Dienstag zur Opening Night Live verliehen. Mehr zum Programm der ONL findet ihr hier:

0 4 Gamescom Opening Night Live 2022 Uhrzeit, Datum, Livestream und alle Spiele

Das sind die Nominierten der gamescom awards 2022

Für die gamescom awards dürfen natürlich nicht irgendwelche Spiele nominiert werden, sondern sie müssen tatsächlich ab dem 24. August im Publikumsbereich anspielbar sein. Seid ihr vor Ort, könnt ihr die hier aufgeführten Titel also allesamt antesten. Der Shooter Metal: Hellsinger führt mit insgesamt vier Nominierungen die Liste der Spiele an, Microsoft ist bei den Publishern mit fünf Nominierungen ganz vorne dabei.

Nachfolgend findet ihr sämtliche Kategorien und die Nominierten der diesjährigen gamescom awards:

gamescom goes green award

Indie Arena Booth

Microsoft / Xbox

Ukie

Most Wanted Microsoft Xbox Game

Most Wanted Nintendo Switch Game

Airhead , HandyGames

, HandyGames Edge of Sanity , Vixa Games

, Vixa Games Tin Hearts, Wired Productions

Most Wanted PC Game

Most Wanted Sony PlayStation Game

Best Action Adventure Game

Best Action Game

Best Family Game

Fling to the Finish , Daedalic Entertainment

, Daedalic Entertainment Ikonei Island: An Earthlock Adventure , Snowcastle Games

, Snowcastle Games Paper Trail, Newfangled Games

Best Indie Game

Inkulinati , Daedalic Entertainment

, Daedalic Entertainment Paper Trail , Newfangled Games

, Newfangled Games Sunday Gold, Team17 Digital

Best Multiplayer Game

Best Ongoing Game

Best Role Playing Game

Dredge , Black Salt Games

, Black Salt Games Lies of P , Neowiz

, Neowiz Sunday Gold, Team17 Digital

Best Sports/Racing Game

AEW: Fight Forever , THQ Nordic

, THQ Nordic GOAL! The Club Manager , Toplitz Productions

, Toplitz Productions Ultimechs, Resolution Games

Best Strategy/Simulation Game

Age Of Darkness , Team17 Digital

, Team17 Digital Autopsy Simulator , Team17 Digital

, Team17 Digital IXION, Kalypso Media

Most Original Game

Inkulinati , Daedalic Entertainment

, Daedalic Entertainment Metal: Hellsinger , Funcom

, Funcom Pentiment, Microsoft

Best Lineup

Die Jury kürt den gamescom-Aussteller mit dem besten Line-up an Titeln.

HEART OF GAMING Award

Mit diesem Award werden herausragende Produkte gekürt, sein es Spiele, Erweiterungen und Technologien oder auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe.

Mehr zur gamescom

In diesem Jahr findet die gamescom nicht nur online, sondern auch wieder in Köln vor Ort statt. Einige größere Publisher wie Sony oder Nintendo werden zwar nicht vertreten sein, dafür gehören aber unter anderem Microsoft, Ubisoft und Bandai Namco zu den Austellern. Die komplette Liste mit allen bestätigten Ausstellern findet ihr hier. Welche Spiele für die Messe bereits bestätigt sind, haben wir euch ebenfalls in einem dedizierten Artikel aufgeführt.

Welcher der Titel hätte eurer Meinung nach einen Award verdient?