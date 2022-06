gamescom 2022: Der Ticket-Vorverkauf hat begonnen und das sind die Preise

Ihr freut euch schon darauf, bei der gamescom 2022 wieder live vor Ort echte Messeluft schnuppern zu können? Dann habt ihr nun die Möglichkeit, euch euer Ticket im Vorverkauf zu sichern. Die Preise sind davon abhängig, welchen Messetag ihr wählt. Zudem werden auch ermäßigte Tickets, Abend- und Familienkarten sowie die besonderen green- und superfan-Tickets angeboten. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Überblick über die Tickets

Darum geht es: Die gamescom findet vom Mittwoch, den 24. bis zum Sonntag, den 28. August in Köln auf dem Gelände der KoelnMesse statt. Beim Mittwoch handelt es sich allerdings um den Fachbesuchertag, für den ihr keine Karten kaufen könnt. Eure Eintrittskarten bekommt ihr direkt über die gamescom-Webseite.

Das kosten die Tageskarten:

Donnerstag & Freitag: 25 Euro/Tag

25 Euro/Tag Samstag & Sonntag: 30,50 Euro/Tag

Ermäßigte Tagestickets

Unter folgenden Umständen könnt ihr ein ermäßigtes Ticket kaufen: Wenn ihr zur Schule geht, studiert, Auszubildende, Rentner*innen oder Senior*innen ab 65 oder schwerbehindert seid. Oder falls ihr gerade ein FSJ oder FÖJ absolviert. Dafür braucht ihr dann in jedem Fall einen Nachweis. Denkt daran, ihn bereitzuhalten. Dann kosten eure Tagestickets:

Donnerstag & Freitag: 18 Euro/Tag

18 Euro/Tag Samstag & Sonntag: 23 Euro/Tag

Tageskarte Familie

Für den gamescom-Trip mit der ganzen Familie gibt es ebenfalls spezielle Tickets. Dafür gilt: maximal 5 Personen, darunter maximal 2 Erwachsene und mindenstens 1 bis maximal 3 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren. Das Tagesticket für alle kostet dann:

Donnerstag & Freitag: 40 Euro/Tag

40 Euro/Tag Samstag & Sonntag: 50 Euro/Tag

Abendkarten

Zudem habt ihr die Möglichkeit, für jeden der Tage eine Abendkarte zu erstehen. Diese kostet jeweils 9 Euro/Tag, egal ob unter der Woche oder an den Wochenendtagen.

Spezielle Tickets

Neben den genannten Tages- und Abendkarten stehen euch noch zwei weitere Optionen zur Verfügung. Ihr könnt gegen 1 Euro Aufpreis ein sogenanntes green-Ticket kaufen und damit den gamescom forest unterstützen. Zudem gibt es noch das neue superfan-Ticket. Damit erhaltet ihr gewisse Vorteile wie 3 statt 2 Fast Lane Tickets (für den Zugang zu Spielstationen, je nach Verfügbarkeit).

Welche Aussteller dieses Jahr vor Ort sein werden, erfahrt ihr hier:

Tickets kaufen und einlösen

So geht's: Ihr müsst euch zunächst im Ticket-Shop für einen Koelnmesse-Account registrieren. Die Zugangsdaten sind gleichzeitig eure Zugangsdaten zur gamescom Ticketing App, die ihr im nächsten Schritt braucht.

Die App ist zwingend notwendig, da dieses Jahr nur noch digitale Tickets verkauft werden. Ihr findet sie im App Store und Google Play Store. Meldet euch in der App an, damit euer Ticket in der App angezeigt wird. Mit diesem digitalen Ticket erhaltet ihr Zugang zur gamescom.

