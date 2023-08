gamescom 2024: Datum der Messe und Opening Night Live für's nächste Jahr stehen bereits

Der Termin für die ONL und gamescom im August 2024 steht bereits fest.

Aktuell ist die gamescom 2023 in Köln noch in vollem Gange. Nach der großen Opening Night Live-Show öffnet die Messe ihre Pforten jetzt auch für Besucher*innen. Und obwohl das Event noch einige Tage dauert, kennen wir jetzt bereits den Termin für die Messe samt ONL im nächsten Jahr. Also haltet schon mal die Terminkalender bereit:

Wann findet die gamescom 2024 statt? Im nächsten Jahr läuft die gamescom vom 21. bis 25. August 2024.

Im nächsten Jahr läuft die gamescom vom 21. bis 25. August 2024. Wann ist die Opening Night Live 2024? Die Eröffnungsshow ist diesmal am 20. August 2024. Eine offizielle Uhrzeit gibt es noch nicht, wir rechnen wie in den Vorjahren aber wieder fest mit einem Start um 20 Uhr deutscher Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch GamePro.de die gamescom 2023. Auch Head of Digital Publishing Rae Grimm ist Teil der Jury der gamescom awards in diesem Jahr.

Die diesjährige Opening Night Live-Show ist frisch vorbei und hatte einige Ankündigungen im Gepäck. Hier fassen wir euch alles Wichtige der ONL 2023 zusammen:

Mehr zum Thema gamescom Opening Night Live: Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht von Sebastian Zeitz

Wo findet die gamescom 2024 statt?

Höchstwahrscheinlich kommt die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder in der Kölnmesse unter. Obwohl sich das in Zukunft ändern könnte, zumindest wenn es nach SPD-Politikerin Franziska Giffey geht. Die will die gamescom nämlich viel lieber nach Berlin holen. Bislang handelt es sich dabei aber lediglich um einen Wunsch:

Was erwartet uns auf der gamescom 2024?

Obwohl der Termin bereits steht, müssen wir uns wohl noch eine Weile gedulden, bis das offizielle Programm der Messe bekanntgegeben wird. Bislang kennen wir ausschließlich den Termin der Opening Night Live, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wieder von Geoff Keighley moderiert wird und News rund um Spiele bringt.

Die gamescom 2023 läuft derweil noch bis zum 27. August. Bis 24. August könnt ihr außerdem noch für den diesjährigen gamescom award abstimmen und dort unter anderem euren Favoriten für das beste Gameplay, das beste Spiel auf Xbox, PlayStation und Switch, sowie die beste Ankündigung küren.

Plant ihr nächstes Jahr einen Tripp zur gamescom oder schaut ihr lieber nur bei den Streams rein?