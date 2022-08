gamescom: Opening Night Live zeigt über 30 Spiele und ihr könnt euch jetzt noch Tickets sichern

Knapp zwei Wochen dauert es nun noch, bis die gamescom in Köln zum ersten Mal seit drei Jahren wieder live ihre Pforten öffnet. Zum Start der Messe gibt es wie bereits in den vergangenen Jahren die Opening Night Live (kurz ONL), bei der einige Spiele und Trailer präsentiert werden. Host Geoff Keighley führt durch die Show und hat auf Twitter mittlerweile ein paar weitere Details zur Veranstaltung verraten.

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch GamePro.de die gamescom 2022.

Demzufolge wird die ONL knapp 2 Stunden dauern und in dieser Zeit mehr als 30 Spiele auf der Bühne präsentieren.

Datum und Uhrzeit für die Opening Night Live: 23. August von 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit

Welche Spiele werden auf der ONL präsentiert?

Dazu gibt es bislang noch keine konkreten Angaben, dementsprechend werden wir uns wie auch in den letzten Jahren überraschen lassen müssen. Fest steht allerdings auch bereits, dass viele große Publisher in diesem Jahr nicht auf der gamescom ausstellen, rechnet also nicht unbedingt mit Enthüllungen oder Trailern zu Spielen von Nintendo, Sony oder Activision Blizzard.

Von den Konsolen-Herstellern wird lediglich Microsoft in Köln sein, alle weiteren bestätigten Austeller findet ihr in unserer Liste:

Es gibt noch Tickets für die Opening Night Live

Die ONL wird natürlich per Stream in alle Welt übertragen, es gibt allerdings auch die Chance, live bei der Show im Publikum dabei zu sein. Dafür steht ein Kontingent von Tickets zur Verfügung, das laut der Kölnmesse allerdings stark limitiert ist.

Wenn ihr also vor Ort an der Eröffungsveranstaltung teilnehmen wollt, solltet ihr schnell sein. Der Preis für ein ONL-Ticket beträgt 29 Euro, bestellen könnt ihr es über die offizielle Ticket-Seite der gamescom.

Werdet ihr bei der ONL live dabei sein? Und was erhofft ihr euch von der Show?