Jetzt schon das Epaper lesen – Anno 117: Kommen, sehen und siegen mit unserem 200 Seiten dicken Sonderheft

Mit diesem extradicken Sonderheft führt ihr das römische Reich zum Ruhm! Euch erwarten jede Menge Guides zu Latium und Albion und gleich zwei XXL-Doppelposter stecken auch noch im Heft!

Markus Schwerdtel
10.11.2025 | 18:12 Uhr

Update 10. November: Nur noch drei Tage, dann hat das Warten endlich ein Ende – Anno 117 erscheint auf PC und Konsole! Unser prall gefülltes Sonderheft ist noch per Post unterwegs zu euch. Wer schon vorab in unserem ultimativen Kompendium schmökern möchte, kann ab jetzt die Epaper-Version zur Vorbereitung nutzen.

Also ab in den Shop und am besten das Bundle mit Epaper vorbestellen, denn das Epaper bekommt ihr schon heute, spätere Epaper-Updates zu DLCs sind für euch gratis und das ganze kostet euch keinen Cent mehr.

Rom wurde bekanntlich nicht an einem Tag erbaut. Und auch für Anno 117: Pax Romana solltet ihr deutlich mehr als 24 Stunden einplanen. Denn das Aufbauspiel ist nochmal deutlich komplexer und umfangreicher als seine ohnehin schon riesigen Vorgänger! Ein Glück, dass wir euch auch bei Anno 117 mit einem extradicken GameStar-Sonderheft zur Seite stehen. Auf 200 Seiten liefern unsere erfahrenen Anno-Aficionados Guides, Tipps und Hintergrundinformationen zum kolossalen Aufbaubrocken.

Über sieben Hügel musst du gehen

Anno 117 bleibt der Serientradition treu und fordert euch mit komplexen Warenkreisläufen, jeder Menge Güter, Diplomatie und unzähligen Einflussfaktoren, die euer Leben als Imperator anspruchsvoll machen. Anders als die Caesaren der Vergangenheit habt ihr jedoch unser Sonderheft als kundigen Begleiter. Mit uns baut ihr die perfekte Stadt, von den ersten Hütten auf den sieben Hügeln Roms bis hin zur Metropole eines Weltreichs. Und die funktioniert dank unserer Guides nicht nur reibungslos, sondern sieht dank unserer Schönbau-Tipps auch richtig klasse aus!

Das Gleiche gibt’s natürlich auch für eure Provinzen im fernen Albion. Schließlich stellt Anno 117 im neuen Gebiet auf den britischen Inseln ganz andere Herausforderungen als im heimischen Latium. Hier wie dort sorgen aber unsere Guides dafür, dass eure Siedlungen gedeihen.

Mit Pilum und Trireme

Es kann der beste Kaiser nicht in Ruhe expandieren, wenn es den Eroberten nicht gefällt – oder so ähnlich. Immer wieder kommt es deshalb auch in Anno 117 zu militärischen Auseinandersetzungen, für die das römische Reich dank seiner Legionäre und der schlagkräftigen Flotte aber bestens gerüstet ist. Vorausgesetzt natürlich, die Legaten des Imperiums beherzigen unsere umfangreichen Tipps zu Land- und Seeschlachten. Damit lehrt ihr den Barbaren Mores und geht siegreich vom Feld bzw. von Deck.

Unser großes GameStar-Sonderheft zu Anno 117: Pax Romana bietet euch das volle Infopaket zum Aufbau-Schwergewicht. Unter anderem bekommt ihr: 

  • 200 Seiten zum Strategie-Hit 
  • detaillierte Guides für Latium und Albion 
  • Schönbau-Tipps für schicke Städte voller Arenen, Aquädukte und Tempel
  • siegreiche Taktiken für Land- und Seeschlachten.
  • Guides für Forschung, Religion, Finanzen und Diplomatie
  • History-Hintergründe: so realistisch ist Anno 117
  • gleich zwei (!) XXL-Doppelposter, jeweils für Latium und Albion 

Das Heft gibt’s ab dem 14.11.25 am Kiosk sowie natürlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper bereits zum Ablauf des Test-Embargos ein paar Tage vor dem Release des Spiels im Mail-Postfach. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.

Das große GameStar-Sonderheft zu Anno 117: Pax Romana  – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern! 

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! 

