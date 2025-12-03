Nach rund 20 Jahren: Dieses Switch-Spiel hat eine große Nintendo-Reihe zurückgebracht – Schnappt es euch jetzt im Top-Angebot!

Dieses Switch-Spiel hat einer seit 1986 laufenden Nintendo-Reihe eindrucksvoll zu neuem Glanz verholfen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Switch-Spiel aus einer großen, altehrwürdigen Nintendo-Reihe im Top-Angebot sichern. Für den Actionhit, dessen internationaler Wertungsdurchschnitt laut Metacritic bei 88 Punkten liegt, bezahlt ihr dort jetzt 50 Prozent weniger im Vergleich zum aktuellen Preis im Nintendo eShop, was für ein Switch-Exklusivspiel ein mehr als stattlicher Rabatt ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Klassiker mit neuen Fähigkeiten: Das kann der Action-Hit für Switch

Metroid Dread schließt direkt an Metroid Fusion von 2002 an, nicht nur bei der Story, sondern auch bei der Perspektive.

Es geht hier um Metroid Dread, bei dem es sich um den jüngsten Teil der 1986 gestarteten klassischen Metroid-Reihe handelt, welche das Genre der Metroidvanias mitbegründet hat. Somit schließt es nicht an Metroid Prime, sondern an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an, und zwar sowohl im Hinblick auf die Story als auch bezüglich Gameplay und Perspektive. Obwohl Metroid Dread zeitgemäße 3D-Grafik verwendet, seid ihr ihr weiterhin in traditionellen 2D-Leveln unterwegs.

Wie in allen Metroid-Titeln spielen wir dabei die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die diesmal zum Planeten ZDR geschickt wird. Dort soll sie die Herkunft einer geheimnisvollen Botschaft erforschen. Kaum angekommen, bekommt sie es jedoch mit ehemaligen Forschungsrobotern zu tun, die sich nicht so verhalten wie vorgesehen. Die Story wird in sehr schicken Zwischensequenzen inszeniert, ist aber eher nebensächlich. Das Gameplay steht bei Metroid Dread klar im Vordergrund.

2:15 Metroid Dread: Trailer zum 2,5D-Abenteuer für die Switch

Autoplay

Wie üblich bekommt ihr einen actiongeladenen Plattformer mit dem typischen verschachtelten Metroidvania-Leveldesign, in dem sich Abzweigungen erst nach und nach öffnen lassen. Fans dürften sich dabei sofort heimisch fühlen, weil Samus all ihre alten Fähigkeiten wieder mitbringt und sich beispielsweise abermals zu einem kleinen Ball zusammenrollen und so durch Luftschächte rasen kann.

Metroid Dread hat allerdings auch eine ganze Menge neuer Fähigkeiten zu bieten, die für mehr Komplexität sorgen und sowohl in den fordernden Bosskämpfen als auch bei der Erkundung der Spielwelt nützlich sind. So könnt ihr jetzt etwa mit Ice Missiles Gegner einfrieren, euch mit dem Flash Shift kurze Strecken teleportieren oder euch mit dem Grapple Beam zu höheren Plattformen hochziehen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.