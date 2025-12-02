  • Anzeige

PlayStation-Meisterwerke lächerlich günstig im Angebot: Diese drei Spiele für PS5 & PS4 gibt's jetzt zusammen für nur 7,99€!

Jetzt könnt ihr euch gleich drei von Sonys größten Exklusivhits aller Zeiten im Bundle schnappen. Die Actionspiele für PS5 und PS4 gibt's jetzt zusammen für nur 7,99€ im Angebot!

02.12.2025 | 17:04 Uhr

Diese drei PlayStation-Actionhits sollte jeder mal gespielt haben. Jetzt könnt ihr das zum Spottpreis von nur 7,99€ tun.

Gerade könnt ihr euch ein Paket mit gleich drei großen PlayStation-Hits zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Die gefeierten Actionspiele für PS4 und PS5, die zwar schon älter, aber trotzdem noch immer lohnenswerte Meilensteine ihres Genres sind, bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt zusammen für nur 7,99€ im Sonderangebot. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil einer größeren PlayStation-Action bei MediaMarkt, durch die ihr aktuell noch viele weitere PS4- und PS5-Spiele günstiger bekommt, darunter auch deutlich jüngere Hits wie Death Stranding 2 oder Astro Bot. Auch PS5-Konsolen sind stark reduziert. Dieser Link führt euch zur Übersicht über die Aktion:

Weltreise mit reichlich Action: Das sind die günstigen PlayStation-Hits!

Die ersten drei Uncharted-Spiele sind zwar nicht mehr jung, aber viele der toll inszenierten Action-Szenen wirken selbst heute noch spektakulär, vor allem in der verbesserten Neuauflage. Die ersten drei Uncharted-Spiele sind zwar nicht mehr jung, aber viele der toll inszenierten Action-Szenen wirken selbst heute noch spektakulär, vor allem in der verbesserten Neuauflage.

Es geht hier um die Uncharted Nathan Drake Collection, mit der ihr die ersten drei Teile der berühmten Reihe in einer verbesserten Version mit hübscherer Grafik und überarbeiteter Steuerung bekommt. Die Action-Adventures schicken euch in der Rolle des Abenteuers und Draufgängers Nathan Drake quer durch die Welt, um im Stil von Indiana Jones nach legendären Schätzen von historischer Bedeutung zu suchen.

Im ersten Teil führt euch die Suche nach Eldorado ins Amazonasgebiet und auf eine einsame Pazifikinsel, in Uncharted 2 folgt ihr den Spuren Marco Polos von der Türkei bis zum Himalaya, wo Nathan das mythologische Shangri-La zu finden hofft. In Uncharted 3 schließlich sucht ihr unter anderem in London, Frankreich und der arabischen Wüste nach Hinweisen auf die Lage der versunkenen Stadt Atlantis.

Video starten 5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur Spielesammlung

Spielerisch setzt insbesondere Uncharted 1 noch recht stark auf Shooter-Action, mit den weiteren Spielen wurden dann Rätsel, Erkundung und Kletter-Abschnitte wichtiger. Alle drei Action-Hits lohnen sich definitiv auch heute noch. Schließlich handelt es sich um Meisterwerke, deren Scores auf Metacritic bei 88, 96 und 92 Punkten liegen. Zum Schnäppchenpreis von 7,99€ lohnt sich der Kauf sogar dann, wenn ihr die Originale schon gespielt habt und mit den Neuauflagen einen neuen Durchgang wagen wollt.

