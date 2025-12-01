MediaMarkt startet Cyber Week Sale: 4K-Fernseher, Handys, E-Scooter, Drohnen – Das sind die 10 besten Angebote!

Im Cyber Week Sale bei MediaMarkt findet ihr Technik-Schnäppchen aus den verschiedensten Bereichen.

Der Black Friday Sale ist gerade erst vorbei, ein paar der Angebote laufen sogar noch, da hat MediaMarkt schon wieder die nächste Aktion gestartet: Ab heute bis um 9 Uhr am 8. Dezember läuft bei dem Händler der große Cyber Week Sale, durch den ihr hunderte Technik-Angebote abstauben könnt, vom 4K-Fernseher über Soundbars, Handys und Kopfhörer bis zum Elektroroller. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Denkt daran: Auch wenn die Angebote prinzipiell eine Woche lang laufen, können die besten Deals schon viel früher ausverkauft sein. Übrigens läuft bei MediaMarkt bis zum 18. Dezember auch noch eine parallele Aktion mit PS5-Angeboten, von Konsolen über Controller bis hin zu Spielen. Diesen Sale findet ihr hier:

Cyber Week bei MediaMarkt: Das sind die besten Angebote!

Das Smartphone Xiaomi 15T ist eines der Highlights des MediaMarkt Cyber Week Sales.

Für alle, die sich nicht selbst durch die Deals wühlen möchten, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn der spannendsten Highlights aus den verschiedensten Produktkategorien zusammengestellt. Mit dabei ist etwa ein 75 Zoll großer 4K-Fernseher von LG, der die QLED-Technlogie mit LGs hauseigenen NanoCells verknüpft und so für eine besonders akkurate Farbdarstellung sorgt.

Falls ihr nach einem guten Mittelklasse-Smartphone sucht, könnt ihr euch zudem das Xiaomi 15T mit 256 GB Speicher günstig sichern. Hier solltet ihr beachten, dass ihr noch 50€ Extra-Rabatt auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bekommt, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt anmeldet. Berechnet man diesen Extra-Rabatt ein, findet ihr das Handy laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst so günstig.

Hier unsere Top-10-Angebote, die Rabattangaben beziehen sich stets auf den UVP: