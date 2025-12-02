  • Anzeige

Das vielleicht schönste Spiel überhaupt hat einen neuen Nachfolger? Verpasst nicht Flossenschlag im Angebot!

Mit Flossenschlag liefert Feuerlandspiele den langersehnten Nachfolger zu Flügelschlag – diesmal mit traumhaften Unterwasserwelten und clever weiterentwickelten Gameplay. Wer Engine-Builder liebt, bekommt hier ein wunderschönes Kennerspiel, das sich für Fans auch für Neueinsteiger lohnt!

02.12.2025


Wenn ich ein Brettspiel zum schönsten aller Zeiten küren müsste, dann wäre Flügelschlag mindestens unter den Top 3 auf meiner Liste! Dass das Spiel des Jahres 2019 jetzt endlich einen Nachfolger hat, der uns in eine faszinierende Unterwasserwelt entführt, freut mich deshalb umso mehr! Und das Beste? Schon jetzt könnt ihr euch das Meisterwerk bei Amazon im Angebot schnappen!

Bekanntes Spielsystem in neuer Umgebung

Auch bei dem neusten Spiel der Reihe bleibt die grundlegende Mechanik gleich: Jeder Spieler erhält ein Tableau mit drei verschiedenen Bereichen: Die Sonnenlicht-, Dämmer- und Mitternachtszone. Je nach Fischart können manche nur in einer oder mehrerer dieser Zonen angesiedelt werden!

In insgesamt vier "Wochen" (also vier Spielrunden) habt ihr dann jeweils sechs Taucher zur Verfügung. Diese könnt ihr entweder dazu verwenden, um eine Fischkarte auf eurem Tableau zu platzieren oder um einen Tauchgang durch einen der drei Ozeanzonen durchzuführen. Diese haben unterschiedliche Effekte: Im blauen Bereich sammelt man neue Fischkarten, im lila Bereich Eier und im grünen Bereich schlüpfen aus diesen dann Jungfische, die wiederum Schwärme bilden können!

Anders als bei den Vorgängern ist das Tableau vertikal und nicht horizontal aufgebaut! Anders als bei den Vorgängern ist das Tableau vertikal und nicht horizontal aufgebaut!

Auch die Fischkarten selbst haben unterschiedliche Effekte: Einige lösen sofort einen Bonus aus, andere aktivieren sich bei einem Tauchgang oder bringen zu Spielende Punkte. Je nachdem welche und wie viele Fische ihr platziert habt, warten dann auf euren Tauchgängen verschiedene Boni auf euch. Aber bevor ihr solch einen Fisch ausspielen könnt, müsst ihr erst einmal die nötigen Kosten bezahlen.

Das kann alles Mögliche sein – von Eiern über Fischkarten bis hin dazu, dass ein größerer Fisch einen kleineren auffrisst. Dadurch ist jede Entscheidung taktisch relevant!

Wochen- und Spielende – so läuft es!

Am Ende jeder Woche gibt es Bonuspunkte für Rundenziele, die zusätzlich variabel gestaltet werden können, um Abwechslung zu schaffen – das hebt den Wiederspielwert enorm! Nach den vier Runden werden dann alle Punkte zusammengezählt: für Fische, Eier, Jungfische, Schwärme und erledigte Rundenziele.

Sammelt so viele Eier, Jungfische und Schwärme wie ihr könnt! Sammelt so viele Eier, Jungfische und Schwärme wie ihr könnt!

Für wen lohnt sich das wunderschöne Unterwasserspiel?

Flossenschlag richtet sich sowohl an Fans von Flügelschlag als auch an Spieler, die auf strategisch herausfordernde Spiele stehen! Besonders geeignet ist es für Spieler, die ...

  • Engine-Builder-Mechaniken mögen.
  • Fisch-Fans sind.
  • es mindestens genauso sehr wie ich lieben, wenn Spiele wunderschön illustriert sind.
  • auch mal mit bis zu fünf Spielern spielen, aber auch einen Solo-Modus gern mal testen.
Wunderschöne Vorgänger – Flügel- und Schwingenschlag

Die beiden Meisterwerke gingen Flossenschlag bereits voran und haben einen wahren Kult-Status unter Brettspiel-Kennern! Das wunderschöne Flügelschlag, bei dem ihr 170 fantastische Vogelarten entdecken könnt, hat 2019 sogar den Titel als Spiel des Jahres gewonnen! Schwingenschlag hingegen lässt euch zu Drachenzüchtern werden – das macht es zu meinem persönlichen Favoriten, da ich Drachen einfach über alles liebe!

Auch die Vorgänger Flügelschlag und Schwingenschlag sind sehr empfehlenswert! Auch die Vorgänger Flügelschlag und Schwingenschlag sind sehr empfehlenswert!

Zu beiden Spielen gibt es zudem wundervolle Erweiterungen. Hier ein kleiner Überblick:

Meine OLED-Empfehlung für Gaming: Einer der besten 4K-TVs 2025 überzeugt mit 144 Hz, krasser Bildqualität und dem besten Preis!
von Lorenz Rittirsch
So muss ein App-unterstütztes Brettspiel aussehen! Was diese Neuerscheinung macht, habe ich davor noch nie gesehen!
von GamePro Deals
Das erste LEGO-Set zu Dune lässt LEGO Star Wars alt aussehen: Im Amazon-Angebot ist es jetzt mächtig reduziert!
von Simon Berger
