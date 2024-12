Anfang vom Ende: GameStop startet vor der Schließung in Deutschland den Räumungsverkauf - bieten 10% Rabatt auf alles

GameStop startet den Räumungsverkauf in Deutschland.

Eine offizielle Bestätigung seitens GameStop Deutschland lässt zwar weiterhin auf sich warten, doch spätestens jetzt sollten wir Gewissheit haben: Der Händler macht in Deutschland sehr wahrscheinlich komplett dicht, und das schon bald.



Was ist neu? Nachdem die Website Gameswirtschaft in der letzten Woche bereits darüber berichtet hatte, dass GameStop hierzulande wohl zum 31. Januar 2025 alle Filialen schließen will, ist nun ein flächendeckender Räumungsverkauf gestartet (via Gameswirtschaft).

Alles muss raus bei GameStop

Besuchen wir die offizielle deutsche GameStop-Website, dann werden wir nun direkt mit einem knallig rot-gelben "Alles muss raus"-Banner begrüßt.

Im Online-Shop des Händlers bekommt ihr jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte, also Spiele, Hardware, Figuren und mehr. Ihr könnt euch die Produkte liefern lassen oder in den Stores abholen.

Service eingeschränkt: In welchem Umfang und ab wann die lokalen Shops am Räumungsverkauf beteiligt sind, ist bislang unklar. Jedoch wurden laut Gameswirtschaft in den GameStop-Filialen in den vergangenen Tagen bereits diverse Serviceleistungen und Angebote deutlich eingeschränkt.

Demnach sind folgende Leistungen in den Läden vor Ort nicht mehr möglich:

Verkauf von GameStop-Gutscheinen

Vorbestellungen von Games mit einem Release im Jahr 2025 (zB Kingdom Come Diliverance 2)

Außerdem könnt ihr bei GameStop keine gebrauchten Spiele oder Konsolen mehr verkaufen.

GameStop macht in Deutschland offenbar komplett dicht

Zum Hintergrund: Gameswirtschaft hat in der vergangenen Woche Hinweise erfahren, dass Gamestop seine noch 69 in Deutschland verbliebenen Filialen zum 31. Januar 2025 schließen will. Das betrifft knapp 500 Beschäftigte in ganz Deutschland. Unter anderem aufgrund des stetig wachsenden Digitalbetriebs und zunehmenden Umsatzeinbußen ist dies keine überraschende Entwicklung.

GameStop sorgte in der Vergangenheit zudem mit dem "Circle of Life"-Skandal für Schlagzeilen. GameStar Plus veröffentlichte dazu 2017 einen umfangreichen Report, der Missstände innerhalb des Konzerns aufdeckt.

Die deutsche GameStop-Niederlassung hat ihren Sitz im baden-württembergischen Tannheim. Eine offizielle Stellungnahme zu den angeblichen Filialschließungen in Deutschland gibt es bislang nicht.

