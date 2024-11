Breaking: GameStop macht alle deutschen Filialen dicht - Anfang 2025 ist Schluss

GameStop ist in Deutschland bald offenbar Geschichte.

Der US-Händler GameStop schließt alle verbliebenen deutschen Filialen. Das berichtet Gameswirtschaft und beruft sich dabei unter anderem auf Hinweise aus der Branche sowie von Lieferanten. Demnach soll bereits am 31. Januar 2025 Schluss sein. Eine Stellungnahme des Unternehmens steht derweil noch aus.

Die Hinweise auf die bevorstehenden Schließungen sind allerdings eindeutig. Laut Gameswirtschaft seien gestrigen Donnerstag zuerst die Filialleiter über die Entscheidung informiert worden, offenbar werden auch keine Vorbestellungen angenommen oder Gutscheine verkauft.

69 Filialen in ganz Deutschland sind betroffen

Betroffen sind insgesamt 69 Filialen mit knapp 500 Beschäftigten in ganz Deutschland. Die Schließungen würden das endgültige Ende der lokalen Geschäfte des US-Händler in Deutschland bedeuten. Nach den Entwicklungen in den vergangenen Jahren war dies allerdings auch ein wenig abzusehen.

Bereits im Jahr 2019 ging der Umsatz des Unternehmens deutlich zurück, während der Corona-Pandemie schlitterte GameStop in die roten Zahlen, trotz eine kurzzeitigen Hochs der Aktie im Jahr 2021. 2023 folgte ein weiterer harter Einschnitt in Deutschland, bei dem knapp 100 Filialen geschlossen wurden. 69 waren noch verblieben – doch auch für die ist offenbar bald Schluss.

Die deutsche GameStop-Niederlassung hat ihren Sitz im baden-württembergischen Tannheim. Das Unternehmen hat nicht nur Filialen in den USA und Deutschland, sondern auch in Australien, Frankreich, Italien, Kanada und Neuseeland.

