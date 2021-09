GameStop warnt vor Fake-Shop: Fallt nicht auf diese Betrüger mit PS5 und Xbox Series X rein

Die PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind seit fast einem Jahr auf dem Markt und die Situation rund um die verfügbaren Kontingente beruhigt sich weiterhin nur sehr schleppend. Da die Nachfrage nicht abzubrechen scheint, werden potenzielle Kunden ungeduldiger und fallen auch auf neue Fake-Shops rein.



So einer ist nämlich jetzt aufgetaucht und gibt sich mit ähnlicher URL, Fake-Logo und vielem mehr als GameStop aus. Doch fallt nicht auf die Masche rein. Bestellt dort keine PS5 oder Xbox, denn die Konsole wird niemals bei euch ankommen.

Fake-GameStop soll PS5 auf Lager haben

In den letzten Tagen ist ein neuer Shop im Internet online gegangen und sieht auf den ersten Blick nach GameStop aus. Hinter der URL gamestop-de.com verbirgt sich aber ein Fake-Shop, der nur so aussehen möchte wie GameStop, damit ihr dort einkauft.

Bitte kauft nicht im Fake-Shop ein!

Wir erwähnen die URL nur aus Recherchezwecken und raten dringend davon ab, in dem Shop einzukaufen. Egal wie gut das Angebot klingt, ihr solltet nicht auf den Betrug reinfallen.

Was ist deren Versprechen? Geht ihr auf die Webseite, dann wird direkt groß versprochen, dass ihr von zu Hause aus über DHL Express sehr schnell an eure neue PS5 oder Xbox Series X kommt. Ein weiterer Blick auf die Produkte zeigt, dass alle Konsolen direkt gekauft und dann auch ab Lager geliefert werden können. Wer die Situationen aus den letzten Monaten miterlebt hat, weiß aber, dass die neuen neuen Konsolen kaum länger als für wenige Minuten (wenn überhaupt) verfügbar sind.

Noch kurioser: Als wäre es nicht schon genug, dass eine PS5 oder Xbox Series X/S direkt verfügbar ist, gibt es auch gleich eine weitere Variante von Sonys neuer Konsole im Angebot, die so aber gar nicht existiert. Denn die Betrüger scheinen zu wissen, dass viele sich eine schwarze PS5 wünschen und bieten deshalb eine Limited Edition in Schwarz an. Diese kostet dann auch angeblich 650 Euro!

GameStop gibt Warnung raus

Lange blieb der Betrug nicht unentdeckt. Mittlerweile hat sich nämlich GameStop mit einem Statement zu der Situation geäußert und warnt eindringlich davor, bei diesem Shop einzukaufen und gibt die folgenden Merkmale an, woran ihr den Fake erkennt:

Der Shop bietet nur Konsolen und Konsolenzubehör an, also keine Spiele oder Merchandise.

Es wird eine PlayStation 5 in einer Limited Edition angeboten, die es offiziell gar nicht auf dem Markt gibt.

Die angebotenen Konsolen sind direkt verfügbar.

Rechtschreib- und Grammatikfehler.

Das Impressum ist unvollständig und fehlerhaft.

Falls ihr wirklich bei GameStop einkaufen wollt, dann geht das über diesen Link. Zudem befindet sich im Impressum auch die richtige Anschrift der GameStop Deutschland GmbH mit Sitz in Memmingen. Solltet ihr aber trotzdem noch weiter unsicher sein, ob ihr auf der richtigen Seite seid, dann könnt ihr auch den Kundenservice erreichen.

Eine Übersicht mit vertrauenswürdigen Händlern gibt's hier:

Weiterhin gilt es also beim Kauf der neuen Konsolen wachsam zu sein und nicht auf gefälschte Shops reinzufallen. In den letzten Wochen hat sich die Situation leicht verbessert und es wurden zuletzt sehr viele Konsolen angeboten. Da es aber auf Weihnachten zugeht, wird die Lage wieder deutlich angespannter und es könnte schwer werden, an eine neue Konsole zu kommen.

Seid ihr schon auf einen Fake-Shop gestoßen, der angeblich PS5 und Xbox Series X im Angebot hatte?