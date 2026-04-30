Weil GameStop keine Ahnung hatte, schnappte sich ein Glückspilz jetzt den heiligen Gral der PS3-Konsolen als Super-Schnäppchen

So sieht die seltene PS3 aus, die auch noch mit der PS2 abwärtskompatibel ist.

Die unterschiedlichen PS3-Modelle stellen einen recht undurchsichtigen Dschungel dar, für Sammler*innen ist aber vor allem eins wichtig: Die begehrtesten Versionen sind sowohl zur PS1 als auch zur PS2 abwärtskompatibel.

Bei späteren Revisionen und vor allem den Slim-Modellen war das nicht mehr so. In diesem Fall hier war der Fund besonders glücklich.

GameStop wusste offenbar nicht, was sie für einen Schatz hatten

Der Reddit-User Overall_Attempt_7888 freut sich über sein Schnäppchen, weil er eine sogenannte "Fat"-PS3 für einen Preis ergattern konnte, der für dieses Modell überraschend günstig ausfällt.

Er habe für sein Gerät mit der begehrten Modell-Nummer CECHA01 nur 129 US-Dollar gezahlt, was dem Preis einer regulären PS3 entspreche.

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Autoplay

Die Konsole an sich sei obendrein auch noch in einem super-sauberen Zustand und funktioniere perfekt. Als Sahnehäubchen und Kirsche auf der Torte sei zusätzlich auch noch das Garantie-Siegel komplett unversehrt.

Hier könnt ihr euch das Schmuckstück in seinem neuen Zuhause anschauen. Ganz offensichtlich wurde auch direkt die Abwärtskompatibilität zur PS2 ausgetestet, und zwar mit Erfolg:

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129 US-Dollar sind umgerechnet rund 110 Euro. Für eine alte Konsole klingt das vielleicht erst einmal recht happig, aber eigentlich gehen die seltenen PS3-Modelle mit der Seriennummer CECHA01 für deutlich mehr Geld weg. In der Regel wechseln dafür gut und gerne 300, 400 oder gar 500 Euro den Besitzer.

In den Kommentaren unter obigem Reddit-Beitrag hagelt es dann direkt auch jede Menge Glückwünsche und Tipps zur idealen Pflege dieses Geräts. Fest steht nämlich, dass diese frühen Modelle leider auch dafür bekannt waren, relativ schnell den Geist aufzugeben. Es gibt zwar die Möglichkeit sogenannter Frankenstein-Mods und -Reparaturen, die fallen aber ziemlich teuer aus und sind kompliziert.

Um die Lebensdauer seiner neuen PS3 zu verlängern, denkt der glückliche neue Besitzer jetzt zumindest darüber nach, die Wärmeleitpaste in der Konsole auszutauschen oder austauschen zu lassen.

Viele Menschen in den Kommentaren zeigen sich auch skeptisch wegen der hier dargestellten Unterbringung der Konsole. Manch einer befürchtet, dass diese Einbuchtung im Schreibtisch womöglich die Abluft-Zirkulation beeinträchtigen und zur Überhitzung führen könnte.

Habt ihr noch eine PS3 und wenn ja, welches Modell? Was sagt ihr zu diesem Fund?