CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 3 Reloaded startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Es ist mal wieder Midseason-Zeit in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Per Update ungefähr zur Halbzeit der aktuellen Season 3 schießt das CoD-Team weitere Inhalte für die beiden Shooter nach.
Live-Ticker zum Season 3 Reloaded-Start
Mittwoch, 29.04.2026
18:00 Uhr
Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Season 3 Reloaded-Starts in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone!
Wie üblich werde ich (Tobi) euch bis zum Launch mit den wichtigsten Infos versorgen, einige davon findet ihr schon weiter unten.
Die wichtigsten Daten zum Season 3 Reloaded-Start in CoD
- Startdatum: 30. April 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
- Downloadgröße: noch nicht bekannt
Gibt es einen Preload? Es ist bei Call of Duty ja mittlerweile usus, dass ihr die erforderlichen Update-Daten schon vor dem Launch einer (Mid-) Season herunterladen könnt. Dementsprechend wird das auch bei Season 3 Reloaded der Fall sein.
Vermutlich dürfen alle PC-Spieler*innen zuerst preloaden, im Laufe des 30. April wird der Vorab-Download dann auch für alle mit einer Konsolen-Version freigeschaltet.
Black Ops 7 & Warzone Season 2 Reloaded: Diese Inhalte erwarten euch
Das Call of Duty-Team hat die Inhalte des Midseason-Updates vor ein paar Tagen in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.
Die größte Neuerung ist vermutlich die neue Map für den Zombies-Modus: "Totenreich" ist in einem verlassenen Fischerdorf angesiedelt, wo ihr es unter anderem mit einem neuen Gegnertyp – dem Necropincer – zu tun bekommt.
Außerdem gibt es ein Crossover mit RoboCop. Im entsprechenden Event Pass könnt ihr unter anderem thematisch passende Items freischalten. RoboCop als spielbaren Operator gibt es allerdings nut mit dem Premium Event-Pass (kostenpflichtig).
Nachfolgend findet ihr eine Auflistung einiger Inhalte, die mit Season 3 Reloaded in die beiden Shooter kommen.
Call of Duty: Black Ops 7
Multiplayer-Inhalte
- 3 neue Maps: Onsen, Summit, Hacienda
- 3 neue Modi: Freerun, Heat Wave Havoc, Freeze Tag
Zombies-Inhalte
- Neue Karte: Totenreich
- Neuer Gegnertyp: Necropincer
- Neue Wunderwaffe: Jotunn Star
- Neues Item: Flammenfalle
- Neues Field Upgrade: Wild Fire
Die neue Map bietet zudem eine neue Mai Quest, Belohnungen und Herausforderungen.
Call of Duty: Warzone
- Neue, zeitlimitierte Modi: Hot Pursuit, Prop Hunt Royale
- Neues Equipment: Spikes, Cluster Grenade
Übergreifende Inhalte
- 2 neue Waffen: Siren (Spezialwaffe), Katana (Nahkampf)
- Neue Attachments: MK.78 Lightframe PDW Conversion, Warden 308 Badlands Pistol Kit, Carbon 57 Fabricator Mag, Ryden 45K Apex Sweeper Rig
Und jetzt seid ihr dran: Auf welche Inhalte von Season 3 Reloaded freut ihr euch am meisten?
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