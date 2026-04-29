CoD Black Ops 7 & Warzone: Season 3 Reloaded startet morgen - Uhrzeit, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Ja, ihr habt richtig gesehen. In Season 3 Reloaded gibt es ein CoD-Crossover mit RoboCop.

Es ist mal wieder Midseason-Zeit in Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty Warzone. Per Update ungefähr zur Halbzeit der aktuellen Season 3 schießt das CoD-Team weitere Inhalte für die beiden Shooter nach.

Live-Ticker zum Season 3 Reloaded-Start

18:00 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich des Season 3 Reloaded-Starts in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone! Wie üblich werde ich (Tobi) euch bis zum Launch mit den wichtigsten Infos versorgen, einige davon findet ihr schon weiter unten.

Startdatum: 30. April 2026

30. April 2026 Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

18:00 Uhr deutscher Zeit Downloadgröße: noch nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Es ist bei Call of Duty ja mittlerweile usus, dass ihr die erforderlichen Update-Daten schon vor dem Launch einer (Mid-) Season herunterladen könnt. Dementsprechend wird das auch bei Season 3 Reloaded der Fall sein.

Vermutlich dürfen alle PC-Spieler*innen zuerst preloaden, im Laufe des 30. April wird der Vorab-Download dann auch für alle mit einer Konsolen-Version freigeschaltet.

1:55 CoD Black Ops 7 & Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein

Autoplay

Black Ops 7 & Warzone Season 2 Reloaded: Diese Inhalte erwarten euch

Das Call of Duty-Team hat die Inhalte des Midseason-Updates vor ein paar Tagen in einem ausführlichen Blogpost vorgestellt.

Die größte Neuerung ist vermutlich die neue Map für den Zombies-Modus: "Totenreich" ist in einem verlassenen Fischerdorf angesiedelt, wo ihr es unter anderem mit einem neuen Gegnertyp – dem Necropincer – zu tun bekommt.

Außerdem gibt es ein Crossover mit RoboCop. Im entsprechenden Event Pass könnt ihr unter anderem thematisch passende Items freischalten. RoboCop als spielbaren Operator gibt es allerdings nut mit dem Premium Event-Pass (kostenpflichtig).

Alle Inhalte des Event-Pass im Überblick.

Nachfolgend findet ihr eine Auflistung einiger Inhalte, die mit Season 3 Reloaded in die beiden Shooter kommen.

Call of Duty: Black Ops 7

Multiplayer-Inhalte

3 neue Maps: Onsen, Summit, Hacienda

Onsen, Summit, Hacienda 3 neue Modi: Freerun, Heat Wave Havoc, Freeze Tag

Zombies-Inhalte

Neue Karte: Totenreich

Totenreich Neuer Gegnertyp: Necropincer

Necropincer Neue Wunderwaffe: Jotunn Star

Jotunn Star Neues Item: Flammenfalle

Flammenfalle Neues Field Upgrade: Wild Fire

Die neue Map bietet zudem eine neue Mai Quest, Belohnungen und Herausforderungen.

Call of Duty: Warzone

Neue, zeitlimitierte Modi : Hot Pursuit, Prop Hunt Royale

: Hot Pursuit, Prop Hunt Royale Neues Equipment: Spikes, Cluster Grenade

Übergreifende Inhalte

2 neue Waffen: Siren (Spezialwaffe), Katana (Nahkampf)

Siren (Spezialwaffe), Katana (Nahkampf) Neue Attachments: MK.78 Lightframe PDW Conversion, Warden 308 Badlands Pistol Kit, Carbon 57 Fabricator Mag, Ryden 45K Apex Sweeper Rig

Und jetzt seid ihr dran: Auf welche Inhalte von Season 3 Reloaded freut ihr euch am meisten?