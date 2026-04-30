One Piece: Italienischer Künstler baut den Wal Laboon mit LEGO-Steinen nach und er ist gigantisch

Vergesst Timmy/Hope: So sieht der gigantische One Piece-Wal aus LEGO aus (Bild: instagram.com/p/DVtM3JpDFzH/).

One Piece-Fans und LEGO-Fans bilden eine Schnittmenge, die zu Außergewöhnlichem fähig ist. Das zeigt dieser gigantische Wal La Boum aus LEGO ganz besonders beeindruckend. Da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben und einen maßstabsgetreuen Wal-Kopf zusammengebastelt.

One Piece-Fan baut riesigen Wal aus LEGO

One Piece dreht sich um Piraten, die die Weltmeere bereisen. Da dürfen gigantische Seeungeheuer und Wale natürlich nicht fehlen. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel stellt La Boum aka Laboon dar, der riesige Wal, der am Kap der Zwillinge lebt. Der Riesenwal ist sogar so groß, dass die Strohhut-Piratenbande ihn zuerst für einen Berg gehalten hat.

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Immer wieder fahren Schiffe aus Versehen in den Wal hinein, weshalb er mittlerweile sogar eigens Schleusen eingebaut bekommen hat. So können die versehentlich verschluckten Schiffe einfach wieder aus dem Magen herausfahren. Wie groß der Riesenwal im Vergleich zur Flying Lamb von Monkey D. Ruffy und Co. ist, zeigt dieser LEGO-Nachbau sehr eindrucksvoll:

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Das Werk stammt eigentlich von dem italienischen Künstler Riccardo Zangelmi, den ihr hier unter riccardozangelmi_art_ auf Instagram finden könnt.

Der Mensch hat schon sehr viele wirklich abgefahrene LEGO-Projekte verwirklicht, aber der Riesenwal La Boum zählt dank der One Piece-Connection zu den reichweitenstärksten.

Das Modell sieht dann auch wirklich riesig aus, und dass die Flying Lamb direkt vor seinem gigantischen, weit geöffneten Maul schwimmt, verleiht dem Ganzen den letzten Schliff. Ebenfalls cool ist die Liebe zum Detail: Der Wal La Boum hat auch als LEGO-Modell unzählige Narben an seinem Kopf, die davon stammen, dass er immer wieder den Rivers Mountain rammt.

Dass wir hier nur den Kopf von La Boum zu Gesicht bekommen, und nicht den ganzen Körper, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das hätte den Rahmen wohl einfach gesprengt und natürlich ist es auch einfach nicht so spannend wie beim Rest, so einen gigantischen Körper zu basteln.

Bei den One Piece-Fans kommt das LEGO-Projekt auf jeden Fall sehr gut an. Es erntet unglaublich viel Lob, Zuspruch und Begeisterung. Selbstverständlich darf der Scherz aber auch nicht fehlen, dass wir es hier ja aber gar nicht mit nur einem einzigen Teil (die Übersetzung von One Piece), sondern mehreren zu tun haben.

Wie findet ihr das LEGO-Kunstwerk? Welche One Piece-Szene würdet ihr gern mal als LEGO-Variante sehen?