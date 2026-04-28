"299": Sonys legendäre Enthüllung des PS1-Preises sorgt auch heute noch für beeindruckte Reaktionen - das steckt dahinter

Sonys PlayStation-Sparte hat früher mit gefühlt viel härteren Bandagen gekämpft als heute.

1995 hat die erste E3 überhaupt stattgefunden und dort wurden auf der Bühne sowohl Sega Saturn als auch die Ur-PlayStation vorgestellt. Sony hatte allerdings das Glück, nach Sega dran zu sein und konnte der Konkurrenz so ordentlich eins auswischen. Die Enthüllung des Preises bleibt bis heute legendär.

PlayStation-Chef wurde auf die Bühne geholt und alles, was er sagte, ist "299"

Der Sega Saturn sollte 399 US-Dollar kosten und die technischen Details der neuen Konsole waren ebenfalls bereits bekannt gegeben worden. Sony konnte dann auf genau derselben Bühne den eigenen Preis enthüllen und hat ihn stolze 100 Dollar niedriger angesetzt. Dass das ein Schlag in die Magengrube Segas war, wussten auch die PlayStation-Menschen.

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Aber die PS1 war nicht nur viel billiger als der Sega Saturn, sondern theoretisch auch leistungsstärker. Dementsprechend groß war das Selbstbewusstsein der Leute, die ihre heute zum Kult gewordene Präsentation abgehalten haben, bei der der Kampfpreis verraten wurde.

Steve Race wurde als Amerika-Präsident von Sony Computer Entertainment angekündigt und für eine "kurze Präsentation" auf die Bühne gebeten. Diese Präsentation war dann wirklich extrem kurz und bestand nur aus dem Preis an sich. Danach hat der Mann die Bühne wieder geräumt.

Aus heutiger Sicht wirkt das geradezu absurd, irgendwie frech und ganz schön unprofessionell. Aber es hat sich wirklich so zugetragen, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

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Auf Reddit staunen und lachen auch heute noch richtig viele Menschen über diesen Move, der nur so vor Selbstvertrauen trieft und seine Wirkung definitiv nicht verfehlt hat.

Diese Aktion mit dem Preis der ersten PlayStation dürfte einen Teil dazu beigetragen haben, dass es für Sega langfristig bergab ging.

Aber es war auch selbstverschuldet: Bei derselben E3 hatte Sega den Saturn-Release als Promo-Move überraschend vorgezogen und bekannt gegeben, dass die Konsole bereits an einige Reseller ausgeliefert würde. Viele nicht beachtete Händler fühlten sich davon vor den Kopf gestoßen und sollen daraufhin Sega-Produkte aus ihrem Angebot genommen haben, wie Reddit-User serger989 schreibt.

"Sony hat ihnen eine schallende Ohrfeige damit verpasst, einfach nur '299' zu sagen und dann direkt wieder von der Bühne zu gehen – wie ein verdammter Boss. Es war buchstäblich legendär und ist immer noch einer der größten professionellen Burns aller Zeiten."

Aber damit noch nicht genug. Sony hat aus diesem nonchalanten Verhalten sogar eine Art Tradition gemacht. Als Sega den Saturn-Preis dann um 100 Dollar gesenkt hat, wurde von der PlayStation einfach mitgezogen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als der Preis des N64 angekündigt worden war.

Dass Sony auf der E3 2013 dann nochmal eine ähnliche Show abgezogen hat, die allerdings auf die Xbox-Konkurrenz abzielte, setzt dem Ganzen die Krone auf. Kein Online-Zwang, gebrauchte Spiele können weiterverkauft werden, die Kamera ist optional und die PS4 kostet 100 Euro weniger als die Xbox One. Fast wie früher!

Besonders bemerkenswert und interessant wirkt allerdings auch immer, wie viel Geld das eigentlich heute wäre. Die 299 US-Dollar im Jahr 1995 würden inflationsbereinigt im aktuellen Jahr 2026 ungefähr einem Wert von 647,86 Dollar entsprechen. Was umgerechnet in etwa 554 Euro sind. Dass die PS1 damals aus heutiger Perspektive dann eigentlich doch gar nicht so günstig war, ist vielleicht sogar die größte Überraschung.

Habt ihr den damaligen Preis-Reveal miterlebt? Hättet ihr gedacht, dass sich so viel gar nicht verändert hat?