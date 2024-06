Sparfuchs bestellt eines der besten Spiele aller Zeiten und bekommt komplett anderes Spiel - aber immerhin sind die ersten 3 Buchstaben gleich

Outer Wilds sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren.

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Nur so kann eigentlich erklärt werden, was sich hier abgespielt hat: Ein Sparfuchs wollte sich bei GameStop eine gebrauchte PS4-Version des überragenden Outer Wilds kaufen und hat genau diese auch bestellt.

Allerdings bekam er dann ein ganz anderes Spiel geschickt, bei dem immerhin die ersten drei Buchstaben gestimmt haben – sonst aber nichts. Es kam sogar zur doppelt und dreifachen Verwirrung. Statt Outer Wilds kam nämlich Outriders mit der Post, und zwar in einer The Outer Worlds-Hülle.

Mehr Chaos geht nicht: Statt Outer Wilds bekam dieser PS4-Spieler Outriders in The Outer Worlds-Verpackung

Darum geht's: Bei GameStop könnt ihr eure eigenen, durchgespielten Games in Zahlung geben. Dann stehen sie wieder anderen zur Verfügung, die sich verhältnismäßig günstig mit gebrauchten Spielen eindecken können. Das geht natürlich nur mit physischen Disk-Versionen, erfreut sich aber immer noch großer Beliebtheit – sofern es denn richtig funktioniert.

Große Verwirrung herrscht seit je her um die beiden Spiele Outer Wilds (ein fantastisches, gewaltfreies Mystery-Weltraum-Erkundungsspiel) und The Outer Worlds (eine Art Fallout in Space, ein klassisches First Person-RPG).

Beide sind innerhalb sehr kurzer Zeit erschienen und dürften schon den einen oder anderen Fan und Entwickler zur Verzweiflung gebracht haben. Da kann man also durchaus schon mal durcheinander kommen und das Ganze hat sich bereits zu einer Art Meme entwickelt.

Dieser PS4-Besitzer hier wollte sich Outer Wilds gönnen und hat genau das Spiel dann auch bei GameStop bestellt, als gebrauchte PS4-Version. Dann kam bei ihm aber ein ganz anderes Spiel in einer nochmal anderen Verpackung an. Die Verwechslungsgefahr bei Outer Wilds und The Outer Worlds liegt nahe, aber Outriders (ein Looter-Shooter) teilt sich dann doch nur die ersten drei Buchstaben mit den anderen Titeln.

Wie geht es weiter? In den Kommentaren schreibt der Urheber des Beitrags, er werde Outriders behalten, weil es so ein gutes Spiel ist. Er wird sich also nicht beschweren und den Irrtum auflösen. Outer Wilds will er sich trotzdem auf jeden Fall noch irgendwann zulegen, weil er nur Gutes darüber gehört hat. Unter dem Post häufen sich dann auch direkt die Lobeshymnen auf Outer Wilds vieler anderer Fans.

Das ist so gut an Outer Wilds: In diesem äußerst ungewöhnlichen Spiel wird eine kleines, aber komplettes Sonnensystem dargestellt, mit sich bewegenden Planeten samt unterschiedlicher Gravitation, auf denen ihr landen könnt.

Das Spiel nimmt euch kein bisschen an die Hand, belohnt Erkundung aber wie kein anderer Titel. Die Story ist fantastisch erzählt und wer ein wirklich einzigartiges Erlebnis voller Aha-Momente sucht, ist hier genau richtig. Je weniger ihr über den Titel wisst, desto mehr Spaß habt ihr beim selbst Entdecken.

Andere Spieler*innen erzählen ähnlich Kurioses: Die klassische Verwechslungsgefahr bei Outer Wilds/The Outer Worlds hat auch schon dazu geführt, dass ein Redditor ganz zufällig sein zweitliebstes Spiel aller Zeiten entdeckt hat.

Er wollte eigentlich The Outer Worlds, hat dann aber Outer Wilds gespielt und sich direkt unsterblich in diese Ausnahme-Perle verliebt. Nur Subnautica mag er lieber und The Outer Worlds hat er immer noch nicht gespielt, wie er in den Kommentaren berichtet.

Habt ihr die drei Titel auch schon durcheinander gebracht und welchen davon findet ihr am besten?