PS Plus Extra/Premium verliert bald eines der besten Spiele aller Zeiten und ihr solltet es unbedingt noch nachholen

Outer Wilds sieht auf den ersten Blick nicht nach besonders viel aus, lohnt sich aber ungemein.

PS Plus Premium- und Extra-Abonnent*innen haben jetzt nur noch ein paar Wochen Zeit, um eines der allerbesten Spiele überhaupt zu spielen, bevor es aus dem Abo fliegt. Insgesamt verlassen gleich sieben Titel das PS Plus Extra und Premium-Angebot, aber nur eines davon ist ein so unglaublich beeindruckender und ergreifender Kult-Klassiker wie Outer Wilds.

Es gibt nichts Vergleichbares und wer das Ausnahme-Spiel noch nicht kennt, sollte das genau jetzt ändern, bevor es zu spät ist.

Diese sieben Spiele verlassen PS Plus Premium und Extra

PS Plus teilt sich in verschiedene Stufen auf und gibt euch dementsprechend Zugriff auf unterschiedliche Spiele. Das Angebot wechselt immer mal wieder und wir wissen jetzt zum Beispiel schon, welche Spiele als nächstes aus dem Extra- und Premium-Segment von PS Plus verschwinden. Es handelt sich um die folgenden sieben Titel.

Wann fliegen die Spiele raus? Normalerweise erfolgt der Abgang der PS Plus Extra- und Premium-Titel immer am dritten Dienstag des Monats. Das würde bedeuten, dass diese sieben Spiele dieses Mal am 19. März den Abo-Service verlassen. Offiziell wurde das zwar noch nicht bestätigt, es würde uns aber wundern, wenn sich daran etwas ändert.

Wenn ihr nur eines davon spielt, dann bitte Outer Wilds

0:59 Outer Wilds - Nintendo kündigt Zeitschleifen-Abenteuer für die Switch an - Nintendo kündigt Zeitschleifen-Abenteuer für die Switch an

Darum geht's in Outer Wilds: Ihr startet als angehender Alien-Astronaut auf eurem Mini-Planeten Timber Hearth und steht kurz vor eurer ersten Weltraummission. Sobald ihr die Start-Codes besitzt und euer Training absolviert habt, kann es losgehen und ihr seid auf euch allein gestellt.

Ihr macht euch in einem hölzernen Raumschiff auf den Weg ins Ungewisse. Aber nach 22 Minuten explodiert einfach die Sonne und ihr wacht wieder am Lagerfeuer auf.

Jetzt liegt es komplett an euch, herauszufinden, was da gerade passiert ist und warum es immer wieder passiert. Outer Wilds ist eines dieser Spiele, das euch kein bisschen an die Hand nimmt und komplett auf euren eigenen Entdecker-Drang setzt.

Es gibt auch keinerlei Upgrades für eure Fähigkeiten oder das Raumschiff. Das einzige, was sich mit jeder neuen Zeitschleife ändert ist das, was ihr wisst – ihr als Spieler*innen vor dem TV.

Nach und nach lässt sich ein extrem faszinierendes Puzzle zusammensetzen. Ihr lernt jede Menge über das Universum, in dem Outer Wilds spielt, bereist verschiedenste Planeten, auf denen jeweils eigene Regeln gelten und erfahrt immer mehr über eine mysteriöse Alien-Zivilisation, die ihre Spuren hinterlassen hat.

Das hier ist eines dieser Spiele, die man nach dem Durchspielen nie wieder so wie beim ersten Mal erleben kann. Dabei würde ich mir fast nichts sehnlicher wünschen, als genau das noch einmal bekommen zu können.

Wieso ihr Outer Wilds noch spielen solltet:

Outer Wilds ist absolut einzigartig und nimmt seine Spieler*innen ernst.

Story-Telling und Writing sind überragend.

Kein anderes Spiel belohnt Erkundung so wie hier: Nur wenig ist so befriedigend, wie in Outer Wilds dazu zu lernen.

Der Soundtrack von Andrew Prahlow ist fantastisch .

. Das Ende gehört mit zum Besten und Berührendsten, das die komplette Gaming-Industrie hervorgebracht hat.

Lasst euch nicht abschrecken: Der Einstieg, die Steuerung und das völlige Fehlen irgendwelcher Questmarker wirken vielleicht erst einmal irritierend und sperrig. Es gibt aber einen Autopiloten in Outer Wilds, sterben ist überhaupt nicht schlimm und ihr könnt nichts falsch machen.

Dafür werdet ihr mit einem unvergleichlichen Spielerlebnis belohnt, dass ihr nie wieder vergessen werdet. Es lohnt sich also wirklich extrem, sich hier durchzubeißen und dranzubleiben.

Wenn ihr euer Herz dann erst einmal an Outer Wilds verloren habt und trauert, weil dieses Erlebnis vorbei ist und nicht wiederholt werden kann, haben wir zumindest eine gute Nachricht für euch: Es gibt mit Echoes of the Eye noch eine Erweiterung für Outer Wilds. Die steht dem Hauptspiel in nichts nach, erweitert das Konzept sowie die Spielwelt nochmal deutlich und fügt sich harmonisch in den Rest des Titels ein.

Falls ihr Outer Wilds noch nicht kennt: Was macht ihr noch hier? Wenn ihr es kennt: Wieso ist es euer Lieblingsspiel?