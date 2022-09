Neue Spiele der Woche bringen absolut einzigartiges Must-Play für PS5 und Xbox Series S/X

Vom 12. bis zum 18. September erscheinen wie immer jede Menge neue Spiele. Sowohl für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X als auch für die Nintendo Switch. Hier findet ihr unsere wöchentliche GamePro-Releaseliste mit den wichtigsten Veröffentlichungen dieser Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

Outer Wilds

Release: 15. September

15. September Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS5, Xbox Series S/X

Darum geht's: Das zurecht hochgelobte Must-Play ist eigentlich schon vor einigen Jahren erschienen, jetzt gibt es aber endlich auch eine waschechte Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X. Die lässt uns das offene Universum endlich auch auf den Konsolen mit 60 FPS erkunden. Wer Outer Wilds noch nicht kennt, sollte dringend versuchen, sich darauf einzulassen. Ihr werdet es nie wieder vergessen. besitzt ihr schon eine PS4- oder Xbox One-Fassung, ist das Upgrade gratis.

Das absolut einzigartige Weltraum-Abenteuer mit Zeitschleife nimmt euch ernst und niemanden an die Hand. Das kann frustrierend sein, führt aber auch dazu, dass ihr eines der besten Spiel-Erlebnisse haben könnt, dass die Branche zu bieten hat. Hier wird weder gekämpft noch gelevelt und Questmarker gibt es auch keine. Aber dafür ein Mysterium zu entschlüsseln, das unerreicht bleibt. Dazu bekommt ihr einen der besten Soundtracks überhaupt.

Drei weitere Highlights der Woche findet ihr hier:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

13. September: Isonzo

13. September: Little Orpheus

15. September: Blind Fate: Edo No Yami

15. September: Despot's Game

15. September: Outer Wilds (PS5)

15. September: SBK 22

15. September: Metal: Hellsinger

15. September: Wayward Strand

Was erscheint noch?

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

13. September: Isonzo

13. September: Little Orpheus

15. September: Blind Fate: Edo No Yami

15. September: Despot's Game

15. September: Outer Wilds (Xbox Series S/X)

15. September: SBK 22

15. September: Metal: Hellsinger

15. September: Wayward Strand

Was erscheint noch?

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

13. September: XIII

15. September: Bear and Breakfast

15. September: Blind Fate: Edo No Yami

15. September: Despot's Game

15. September: Dungeons 3

15. September: Wayward Strand

15. September: fault - StP- Lightkravte

16. September: Melatonin

Was erscheint noch?

