GameStop blickt trotz Krise positiv auf Zukunft mit PS5 & Xbox Scarlett

GameStop muss zwar einige Filialen schließen, schaut aber durchaus positiv in die Zukunft. Das liegt vor allem an den Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Scarlett. Die verkaufen nicht nur digital, sondern auch physisch Spiele, glaubt GameStop.