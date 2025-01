GameStop-Aus in Deutschland: Alle 69 Filialen und wann genau sie schließen

Hier erfahrt ihr, wann die insgesamt 69 Filialen in Deutschland final schließen.

Seit wenigen Wochen steht fest, dass GameStop nach knapp 20 Jahren alle verbleibenden 69 Filialen mit insgesamt mehr als 500 angestellten Personen in Deutschland bis Ende Januar schließt. Für den Online-Shop kam das Aus bereits am vergangenen Freitag.

Wann genau die einzelnen Stores final ihre Pforten schließen, ist jetzt ebenfalls bekannt. Die Schließungen erfolgen ab dem 22. Januar und gehen bis einschließlich dem 30. Januar. Wollt ihr noch ein letztes Mal vor Ort vorbeischauen, listen wir für euch die exakten Daten aller Filialen nachfolgend auf. ( via GameStop)

Hintergrund zur Schließung von GameStop: Bereits 2023 folgte ein großer Einschnitt, in dessen Folge rund 100 Filialen in Deutschland geschlossen wurden. Zuvor hatte das Unternehmen bereits jahrelang Probleme, gegen den stetig wachsenden digitalen Vertrieb anzukämpfen. Während der Corona-Pandemie schrieb GameStop rote Zahlen und das Ende des Geschäftsstandorts hierzulande und in weiteren Teilen Europas wurde eingeleitet.